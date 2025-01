Codice della Strada, D’Incecco: : In un mese diminuiti incidenti, vittime e feriti

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Nel periodo tra il 14 dicembre 2024 e il 13 gennaio 2025 gli incidenti stradali sulle grandi arterie del Paese sono scesi dell’8,6%, il numero delle vittime è calato del 34%, i feriti del 12,7%. A dirlo sono i dati raccolti da Polizia e dai Carabinieri, riportati dal Mit. Tutto questo ad un mese dall’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada, voluto dal Ministro e Vicepremier Matteo Salvini – aggiunge la nota pubblicata. Un grande risultato che ci conferma che questa è la direzione giusta per fermare le stragi”. Così il coordinatore regionale della Lega Abruzzo e capogruppo del partito in Regione, Vincenzo D’Incecco – aggiunge testualmente l’articolo online. “Grazie al nuovo codice – sottolinea – tornano regole e buonsenso sulle nostre strade – Avanti così per una mobilità sicura”. (com/red)

