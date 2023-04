Colapietra, il ricordo di Di Benedetto

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell'Abruzzo

– “La nostra città piange la scomparsa del Professor Raffaele Colapietra, studioso rigoroso, illustre ricercatore, docente di Storia moderna e Storia dei partiti e movimenti politici, tra i più appassionati e carismatici cittadini aquilani – precisa il comunicato. E’ quanto affermano in una nota congiunta il Consigliere regionale Americo Di Benedetto e i Consiglieri comunali de ”Il Passo Possibile” che aggiungono: “Ha fatto parte della Deputazione abruzzese di Storia patria, in qualità di socio e poi di deputato, rispettivamente dal 1966 e dal 1973, agli inizi degli anni 90 si dimise autonomamente dall’Università, ritirandosi fin da subito a vita privata, così potendo dedicarsi alla scrittura delle sue opere – si apprende dalla nota stampa. Nel rilevarne l’altissimo impegno culturale e morale, ricordiamo le sue peculiari doti di gentiluomo dal garbo antico e nello stesso tempo di intellettuale battagliero, sempre pronto, grazie allo spessore della sua profonda conoscenza dei fenomeni storici e sociologici che l’hanno interessata nel tempo, ad analizzare, criticare e difendere puntualmente la sua amata città in continua mutazione,non abbandonandola nemmeno dopo la tragedia del sima del 2009. Nei suoi interventi di forte impatto amava unire alla grande leggerezza oratoria la sua immancabile ironia, a volte con pungente sarcasmo, che rimarranno indimenticabili ai più. Nel giorno della scomparsa del Prof. Colapietra ci sentiamo di esprimere sentimenti di profondo cordoglio e di ricordarlo davvero con profondo affetto”. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell'Abruzzo.