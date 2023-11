Comitato “Giulianova Zona nord”: comunicato sulla sicurezza del fiume Salinello

SOLO PREOCCUPAZIONE PER I RITARDI NELL’INIZIO DEI LAVORI SUL SALINELLO, CONFERMATI INDIRETTAMENTE DA DE ANNUNTIIS

Di seguito il testo integrale del Comumicato:

Prendiamo atto della replica del Sottosegretario G R U. De Annuntiis al nostro comunicato sui lavori da realizzare sul fiume Salinello. Il Comitato, lungi dal polemizzare con la Regione, ha voluto solo manifestare preoccupazione in ordine ai ritardi sull’inizio dei lavori per la sicurezza del fiume. Una preoccupazione fondata, viste le recenti tragiche vicende della Toscana e quelle che hanno colpito l’Emilia Romagna e le Marche. Già nel 1978 e nel 2011 il Salinello è stato teatro di piene eccezionali, con esondazioni di centinaia di migliaia di mc di acqua e fango che hanno provocato lutti e danni ingentissimi a centinaia di famiglie. Dal 2011 nessun intervento è stato più realizzato per ripristinare gli argini ammalo rati! Le condizioni del corso idraulico del fiume, anche per effetto di interventi passati sulle arginature e del deposito di massi che hanno ostruito le campate nord dei ponti sulla SS16 e sulla linea ferroviaria, sono tali da aumentare notevolmente il rischio di esondazione. E’ la stessa Regione Abruzzo a riconoscerlo, in un’analisi effettuata dallo Studio BETA s.r.l. nel giugno 2007.

Per quanto riguarda i lavori di rimozione della vegetazione dall’alveo del fiume, abbiamo voluto ricordare che in occasione dell’incontro del 12 settembre scorso ci fu assicurato che sarebbero iniziati nei mesi di ottobre/novembre. Abbiamo preso atto che così non potrà essere, per la banale ragione che i tempi per l’inizio dei lavori, dopo l’aggiudicazione dei lavori alla ditta risultata vincitrice dell’appalto (30.10.23), saranno necessariamente lunghi, per consentire le necessarie verifiche richieste dalla legge e far decorrere il tempo formalmente posto a disposizione delle altre ditte non aggiudicatarie per la valutazione della sussistenza delle condizioni di un ricorso.

In ogni caso, si ripete, nessuna polemica. Riponiamo totale fiducia nel Genio Civile di Teramo, che, ne siamo convinti, assicurerà massimo impegno perché i lavori sul Salinello inizino al più presto possibile. Non solo, in attuazione degli impegni presi dal sottosegretario, siamo certi che il Genio Civile consulterà il Comitato per quanto riguarda gli altri interventi in programma sul fiume.

Il Presidente

Antonio Macera