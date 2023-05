Commissione cultura: i progetti di legge approvati

- Advertisement -

– L’Aquila, 9 maggio – La Quinta Commissione “Salute, sicurezza sociale, cultura, formazione e lavoro”, questo pomeriggio, ha approvato tre progetti di legge dedicati al mondo della cultura – viene evidenziato sul sito web. Emendati e discussi, sono pronti per arrivare al voto in Consiglio regionale i seguenti Pdl: “Riconoscimento della città di Penne come ‘Città della sartoria artigianale’”; “Partecipazione della Regione Abruzzo al Concorso internazionale ‘Maria Caniglia’”; “Istituzione del Premio internazionale Alfredo Salerno”. Non si è svolta l’audizione del direttore generale della ASL1 che era stato chiamato a riferire sul recente attacco informatico subito dall’azienda sanitaria – viene evidenziato sul sito web.

