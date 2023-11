Commissione su rete ospedaliera e violenza donne

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– L’Aquila – La Quinta Commissione “Salute, sicurezza sociale, cultura, formazione e lavoro”, presieduta dal consigliere Leonardo D’Addazio, ha approvato questo pomeriggio, a maggioranza, il progetto di legge che intende valorizzare l’esperienza del “Premio giornalistico Giuseppe Zilli”, dedicato al sacerdote teramano scomparso negli anni ottanta che per un trentennio ha diretto il settimanale “Famiglia Cristiana”. I lavori della Commissione, ai quali ha eccezionalmente preso parte il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, si sono aperti questa mattina con un confronto su due proposte normative in favore delle donne vittime di violenza – si legge sul sito web ufficiale. In particolare, si vuole istituire il “Reddito di libertà” che, attraverso un fondo regionale ad hoc, assegni un sostentamento economico alle donne maltrattate che contribuisca ad allentare la dipendenza dal partner violento – recita il testo pubblicato online. Si propongono, inoltre, nuove regole per potenziare il sistema di sostegno regionale ai centri antiviolenza – si legge sul sito web ufficiale. Sull’argomento sono stati ascoltati: il presidente della Commissione Pari Opportunità, Maria Antonietta D’Agostino; il Coordinamento Regionale Antigone; il Centro Antiviolenza Alpha; il Centro Antiviolenza la Libellula; Casa delle Donne Sulmona – In tema di sociale e sanità i Commissari hanno iniziato l’esame del progetto del legge dal titolo, “Istituzione del garante regionale per la tutela dei diritti delle persone con disabilità”. Infine, la Commissione ha proseguito l’ascolto dei portatori d’interesse sul piano di rete ospedaliera proposto dalla Giunta regionale – si apprende dalla nota stampa. Il tavolo ha raccolto i pareri dei sindaci di Penne (PE) e Sant’Omero (TE) e gli interventi delle seguenti rappresentanze di settore: Ordini dei Medici della Provincia di Teramo; Intersindacale Sanitaria Abruzzo; ANAOO Abruzzo (Associazione Nazionale Aiuti Assistenti Ospedalieri); ANPO (Associazione Nazionale Primari Ospedalieri); CGIL Abruzzo; CISL Abruzzo-Molise; UIL Abruzzo; FIASL Pescara (Federazione Italiana Autonoma Lavoratori Sanità); UGL Abruzzo –

