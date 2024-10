Commissioni Bilancio e Agricoltura, i provvedimenti approvati

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– Al primo punto all’ordine del giorno della seduta della Commissione Bilancio di oggi l’esame del provvedimento amministrativo “Approvazione Bilancio Consolidato della Regione Abruzzo per l’anno 2023”. La votazione della Commissione ha fatto registrare 11 voti favorevoli della maggioranza e 11 contrari della minoranza; il testo sarà quindi esaminato dal Consiglio regionale nel corso della seduta odierna – si apprende dal portale web ufficiale. Successivamente sono stati approvati a maggioranza tre progetti di legge per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio relativi all’affidamento della fornitura e installazione di attrezzature informatiche, alle procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità, al pagamento in favore di Cras s.r.l.– azione C.1 progetto Life+A_ GreeNet. La Commissione Agricoltura ha rinviato l’esame del progetto di legge che prevede alcune modifiche alla legge regionale 15 febbraio 2023 n. 10 (Disciplina del sistema turistico regionale) per poter procedere alle audizioni dei portatori di interesse –

