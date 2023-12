Comune-Guardia di Finanza unite dalla cerimonia di consegna delle chiavi della città al Generale Giorgio Toschi

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:

Chieti, 1° dicembre 2023 – Si svolgerà lunedì 4 dicembre dalle ore 11.30 al Teatro Marrucino la cerimonia di consegna delle chiavi della Città a Giorgio Toschi, Generale di Corpo d’Armata, già Comandante Generale della Guardia di Finanza e teatino illustre – si apprende dalla nota stampa. Stamane la conferenza congiunta in presenza del sindaco Diego Ferrara, del comandante provinciale della Guardia di Finanza di Chieti, Col. Michele Iadarola, del vicesindaco e assessore al Teatro Paolo De Cesare, dell’assessore Manuel Pantalone e gli altri motori dell’evento – aggiunge testualmente l’articolo online. La cerimonia, sarà condotta dal giornalista Lorenzo Colantonio – riporta testualmente l’articolo online. “Chieti ha tanti figli di talento e autorevoli che l’hanno fatta diventare grande e che con le proprie storie la portano quotidianamente nel mondo e ad altissimi livelli istituzionali – così il sindaco Diego Ferrara – . Con la simbolica consegna delle chiavi al generale Giorgio Toschi, si prosegue un cammino che vogliamo porti alla costruzione di una speciale iniziativa di restituzione e gratitudine verso i nostri concittadini illustri – aggiunge la nota pubblicata. D’accordo con il Consiglio comunale agevoleremo la nascita di un evento da portare avanti negli anni come accade in altre città, perché il ringraziamento è importante e quello che noi lunedì daremo al generale Toschi ci emoziona e, insieme, ci onora, per la storia e l’attività da lui svolta per il Paese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La nostra volontà è quella di tributare un nostro cittadino che si è fatto strada a livello militare ma la cui fulgida autorità professionale onora Chieti città che fra esempi culturali, sportivi e di altri ambiti è una fucina di eccellenze”. “Il Generale Toschi è stato espressione per la Guardia di Finanza di un lungimirante cambio generazionale nella gestione degli oltre 60.000 Finanzieri in Italia – – così il Colonnello Michele Iadarola Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Chieti – ha, infatti, orientato il concetto di legalità economico finanziaria verso il futuro e la costante ricerca dell’innovazione, anticipando le strategie criminali sfruttando l’interoperatività delle banche dati in uso al Corpo in modo da effettuare la selezione “chirurgica” dei soggetti connotati da indici di pericolosità fiscale – Sono lieto che con l’Amministrazione si sia trovata subito piena collaborazione e sinergia sul suo nome per il riconoscimento che lunedì gli verrà tributato in presenza delle massime Autorità civili, religiose e militari – Abbiamo voluto, insieme al Comune, che fossero presenti anche le scuole, perché si è pensato che da questo evento i giovani potranno ricevere un messaggio di legalità da parte di un loro concittadino, che è stato il più autorevole rappresentante delle Fiamme Gialle”. “Siamo molto orgogliosi di questa iniziativa e credo arrivi anche un po’ in ritardo, perché Toschi con la sua famiglia, che annovera altre generazioni della Guardia di finanza – così il vicesindaco Paolo De Cesare – . A lui consegneremo le chiavi perché è di casa ed ha dato grande onore alla città, onorando il ruolo più importante nelle Fiamme Gialle e una divisa che la famiglia veste da generazioni – aggiunge la nota pubblicata. Lo speciale legame con i suoi cari renderà ancora più emozionante questa benemerenza, anche perché le chiavi della città sono un simbolo di grande fiducia e affidamento da parte della comunità, a cui Toschi ha dato orgoglio con la sua autorevolezza – si apprende dal portale web ufficiale. Consegna che apre un percorso di benemerenze ai nostri cittadini illustri”. “Non è solo un encomio per il ruolo che ha ricoperto – aggiunge l’assessore Manuel Pantalone – , ma il grazie a una personalità importante per la città e per le nuove generazioni – aggiunge la nota pubblicata. Toschi con la sua storia ha contribuito a formare nuove generazioni alle quali cederà altrettanto simbolicamente il testimone lunedì, facendo un intervento sulla legalità che sarà consegnato ai ragazzi delle scuole superiori della città presenti in teatro”.

