Consiglio Regionale d’Abruzzo. Abolizione certificati scolastici, legge in vigore

Consiglio Regionale dell'Abruzzo

– “Sarà pubblicata mercoledì prossimo,17 maggio, la legge regionale che abolisce l’obbligo di presentazione dei certificati medici richiesti per l’assenza scolastica per più di cinque giorni, ed entrerà quindi in vigore dal giorno successivo, giovedì 18 maggio, come previsto dalla norma – si apprende dal portale web ufficiale. Una precisazione doverosa, a seguito delle molteplici richieste da parte di famiglie, pediatri e dirigenti scolastici in merito all’entrata in vigore della legge”. Lo comunica il capogruppo di Fratelli d’Italia, Massimo Verrecchia, promotore dell’iniziativa legislativa – si legge sul sito web ufficiale. (com/red)

