Consiglio Regionale d’Abruzzo. Accesso civico, domani incontro al Palazzetto dei Nobili dell’Aquila

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:ACRA) – L’Aquila, 15 gennaio – E’ in programma domani, giovedì 16 gennaio, alle ore 15:30, al Palazzetto dei Nobili, in Piazza Santa Margherita all’Aquila, il terzo appuntamento nell’ambito delle “Giornate di Studio della Difesa Civica Regionale – Diritto di Accesso e Forme Diffuse di Controllo”organizzate dal Difensore civico regionale, Umberto Di Primio, in collaborazione con l’Università d’Annunzio di Chieti-Pescara e l’Ateneo di Teramo – recita il testo pubblicato online. Il programma dell’incontro, dal titolo “Accesso civico e accesso documentale, strumenti di partecipazione e difesa dei diritti del cittadino” si aprirà, dopo i saluti delle autorità, con l’avvocato Umberto Di Primio che illustrerà “L’intervento del Difensore Civico tra diritto d’accesso e forme diffuse di controllo L’esperienza abruzzese a trent’anni dalla approvazione della L.R. 126/1995”; successivamente saranno trattati i seguenti temi: “L’evoluzione del regime della conoscibilità dell’attività della pubblica amministrazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le forme di accesso (accesso documentale e accesso civico “semplice”) con Stefano Civitarese Matteucci, Professore ordinario di Diritto amministrativo e pubblico dell’Università “d’Annunzio” di Chieti-Pescara; “Il sistema di tutela del diritto di accesso nell’evoluzione della giurisprudenza amministrativa” con Diego De Carolis, Avvocato Amministrativista e, infine, “Il diritto di accesso in materia di urbanistica ed edilizia” con l’avvocato Alessandro Di Sciascio del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Unite – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’iscrizione all’evento, accreditato dall’Ordine degli Avvocati dell’Aquila, è gratuita – si apprende dal portale web ufficiale.

