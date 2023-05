Consiglio Regionale d’Abruzzo. Acqua, Febbo su nomina di Sara Marcozzi

- Advertisement -

– “Veramente sconcertante l’intervento dell’on.Torto, circa la istituzione della Commissione sul servizio idrico integrato, che se la prende con il centrodestra per aver individuato nella collega Marcozzi, del gruppo indipendente, alla Presidenza – viene evidenziato sul sito web. Proprio lei, l’on.le Torto, che su Chieti si è resa protagonista di una delle pagine più “disgustose” che le cronache politiche ricordino – aggiunge testualmente l’articolo online. Ha presentato una lista elettorale composta da solo 11 cittadini di Chieti su 22 candidati, con un risultato elettorale da prefisso telefonico quando i 5 stelle viaggiavano a percentuali con doppia cifra – si legge sul sito web ufficiale. Subito ha partecipato alla formazione della Giunta Ferrara con un assessore esterno che dopo pochi mesi ha abbandonato la nave e anziché valutare le motivazioni politiche immediatamente indicava come nuovo assessore un suo ex collaboratore nonché fratello della consigliera regionale Stella, senza tenere conto di chi si era candidato alle elezioni – E con la sua decisione ha confermato quella che in Città ormai è etichettata come la Giunta “parentopoli” per via delle tante nomine di parenti tra staff e collaboratori – precisa la nota online. L’on.le Torto anche in questa occasione ha perso l’occasione per tacere”. Così il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Mauro Febbo – aggiunge testualmente l’articolo online. (com/red)

