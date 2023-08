Consiglio Regionale d’Abruzzo. Adsu L’Aquila, Pietrucci: “Enfasi fuori luogo”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Con un’enfasi del tutto fuori luogo l’ADSU dell’Aquila ha annunciato, per il prossimo anno accademico, la disponibilità di 80/100 posti letto per studenti in un edificio ATER a Cansatessa – si apprende dal portale web ufficiale. Pudore e rispetto avrebbero imposto ben altro atteggiamento: innanzitutto chiedendo scusa alle centinaia di studenti che rischiano di essere abbandonati a sé stessi – precisa il comunicato. Infatti, questa soluzione, provvisoria e insufficiente è l’unica e inadeguata risposta che l’ADSU offre, a 14 anni dal sisma, dopo aver dismesso la Residenza Universitaria alla Campomizzi, un complesso di 3 palazzine 360 posti letto e la mensa dove centinaia di studentesse e studenti hanno vissuto rendendolo un luogo di aggregazione, di comunità, di crescita”. E’ il commento del consigliere regionale PD, Pierpaolo Pietrucci, che continua: “Nel passato le richieste del Ministero della Difesa di rientrare in possesso di quelle strutture erano state sempre rinviate, perché per le attività dell’esercito non c’erano urgenze o necessità impellenti di spazi – vista l’enormità della Caserma Pasquali – e per salvaguardare il principio della permanenza degli studenti fino alla disponibilità “chiavi in mano” di una nuova Residenza pubblica adeguata per posti, servizi e posizione – Troppe incertezze, conflitti e ritardi hanno segnato le scelte di ADSU, Regione, Comune, Università, Ministero della Difesa – viene evidenziato sul sito web. In una città con una gigantesca disponibilità di spazi pubblici e di residenzialità non si è riusciti a produrre una soluzione definitiva, sicura e moderna per gli universitari che scelgono L’Aquila, ma che non possono permettersi affitti costosi, spese per utenze e pasti – Solo un terzo di studenti troverà spazio nella palazzina ATER a Cansatessa con pochi posti e senza servizi – aggiunge la nota pubblicata. E qualcuno ha osato chiamare quella palazzina uno ‘studentato’ o addirittura una ‘cittadella’! Infiocchettare questa soluzione parlando di bus navette per raggiungere le Facoltà o di un vicino Centro commerciale dove fare la spesa, vuol dire non capire di cosa hanno davvero bisogno gli universitari per studiare e vivere bene, né tantomeno sapere cosa debba saper offrire una Città che dovrebbe investire sulla formazione e sulla conoscenza”. “Nelle scorse settimane in tante città d’Italia è esploso il tema della disponibilità delle case e del costo degli affitti: e tanti giovani hanno simbolicamente piantato le tende di fronte ai Rettorati per chiedere più investimenti, più spazi, migliori servizi – aggiunge la nota pubblicata. All’Aquila per paradosso non solo non aumenta l’offerta pubblica, ma quella “provvisoria” ma preziosissima che finora c’era stata, viene definitivamente chiusa e sostituita con una soluzione insufficiente e indegna di una città come la nostra – si apprende dal portale web ufficiale. La battaglia dell’Unione degli studenti Universitari, della CGIL in difesa dei lavoratori ADSU e di tutti coloro che provano rabbia per questo esito assurdo, non dovrà fermarsi fino a quando all’ultimo studente che ne ha bisogno, sarà stato garantito un alloggio pubblico, la mensa, l’aula studio, gli spazi comuni e i servizi essenziali per il suo sacrosanto diritto allo studio”, conclude Pietrucci – (com/red)

