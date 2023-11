Consiglio Regionale d’Abruzzo. Agricoltura, Montepara: solidarietà con i fatti

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Quando si lavora in sinergia si possono raggiungere grandi obiettivi e oggi non posso che essere soddisfatto per quanto approvato nella seduta straordinaria del Consiglio regionale”. È questo il commento del consigliere Fabrizio Montepara a margine dell’Assemblea legislativa odierna a seguito dell’approvazione all’unanimità dei documenti presentati da maggioranza e opposizione sull’attuazione di misure urgenti e dirette a sostegno del settore agricolo – riporta testualmente l’articolo online. I due documenti impegnano la giunta a mettere in campo aiuti economici per sostenere l’economica agricola abruzzese interessata da eventi calamitosi ed attivare tutte quelle misure utili a supportare il settore agricolo, anche in raccordo con il Ministero – riporta testualmente l’articolo online. “Sono da sempre molto vicino al comparto agricolo – dichiara Montepara – per questo sono davvero orgoglioso che il consiglio oggi abbia approvato queste risoluzioni – precisa il comunicato. Il lavoro congiunto, com’è evidente, porta sempre buoni frutti e posso garantire che il mio impegno nel settore continuerà costante come ho sempre fatto fino ad oggi – precisa il comunicato. La solidarietà la dimostriamo con i fatti”. (com/red)

