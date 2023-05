Consiglio Regionale d’Abruzzo. Al via il Corso per tutori di minori stranieri

- Advertisement -

Consiglio Regionale d'Abruzzo

(ACRA) – E’ giunto alla terza edizione il corso di formazione per aspiranti tutori volontari di minori stranieri non accompagnati organizzato dalla Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Abruzzo, Maria Concetta Falivene – E’ previsto un percorso di 25 ore complessive, che si articolerà in 7 giornate formative, nel periodo compreso tra il 9 giugno ed il 21 luglio, destinato a un massimo di 50 persone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Al termine del corso, gli aspiranti tutori volontari avranno le conoscenze necessarie per assolvere a tale ruolo nel pieno rispetto dei diritti dei minori stranieri non accompagnati e tenendo in considerazione la loro specifica vulnerabilità legata alla giovane età ed al loro percorso migratorio – Il corso – fa sapere Falivene – è stato sviluppato secondo le Linee Guida per la selezione, formazione e inserimento negli elenchi dei tutori volontari, elaborate dall’Autorità garante nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, grazie alla collaborazione con istituzioni, associazioni, organizzazioni e professionisti del settore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Saranno ammessi al corso coloro che avranno fatto pervenire la propria candidatura entro il 7 giugno secondo le modalità indicate nell’avviso pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale all’indirizzo https://www.crabruzzo – it/avvisi/avviso-pubblico-corso-di-formazione –

