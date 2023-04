Consiglio Regionale d’Abruzzo. Anniversario 6 aprile: all’Emiciclo tela di Moroni

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– L’Aquila, 3 aprile – In occasione del quattordicesimo anniversario del sisma del 2009 rimarrà esposta nei locali di Palazzo dell’Emiciclo, fino al 19 aprile, l’opera “6 aprile”, realizzata dall’artista abruzzese Mariano Moroni – precisa il comunicato. Sarà possibile visitare l’esposizione tutti i giorni, dalle 9.30 alle 19.00. La tela è stata realizzata subito dopo il violento terremoto che scosse la terra aquilana – viene evidenziato sul sito web. L’autore ha voluto cristallizzare la personale impressione di un accadimento che resterà indelebile non solo per gli abruzzesi ma anche per l’Italia intera – Il grande dipinto, acquistato dal Comune dell’Aquila, misura 9 metri di lunghezza e si compone di tre tele accostate – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’opera forma un paesaggio della mente e vuole rappresentare gli evidenti segni del dramma: si avvertono il senso di sospensione temporale, la tensione e lo smarrimento di una comunità colpita al cuore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Tra gli elementi simbolici trasposti sulla tela ci sono la scala in legno già deposta ad intendere il salvamento avvenuto; il telo – tenda come provvisoria protezione dopo l’evento; il macigno metallico a simulare la pietra chiara del Gran Sasso; l’intenzionale assenza della figura umana a ribadire la preponderanza delle forze della natura – C’è anche la rappresentazione della resilienza di una comunità forte che è ripartita e guarda al futuro con fiducia – La grande opera che l’artista ritiene appartenere sin dal suo concepimento all’arte pubblica vuole essere parte della memoria, della cultura e del sentimento di un territorio le cui ferite non sono ancora del tutto rimarginate – Mario Moroni (nato a Nereto nel 1954) è pittore, architetto e designer. Prima di laurearsi in architettura si diploma al liceo artistico Misticoni di Pescara nel 1972. Si distingue per le sue ricerche multidisciplinari legate alla rappresentazione della quotidianità attraverso gli oggetti della produzione industriale, integrando la pittura e la scultura con l’ industrial design e l’architettura – si apprende dal portale web ufficiale. Ha esposto oltre che in Italia, Austria, Cina, Francia, Germania, Giappone, Lussemburgo, Portogallo, Spagna, Ungheria, Stati Uniti – precisa il comunicato. Ha ottenuto riconoscimenti sia nazionali che internazionali tra cui il premio internazionale “iF Product Design Award 2014”. Da molti anni collabora con note aziende Italiane creando installazioni e complementi d’arredo – recita il testo pubblicato online. Le sue opere di design, oltre che nelle maggiori città italiane, sono state esposte a Parigi, Francoforte, Londra, Osaka, New York.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it