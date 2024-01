Consiglio Regionale d’Abruzzo. Assegnati i contributi alle Radio locali

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– L’Aquila, 11 gennaio – La Direzione amministrativa del Consiglio regionale ha stilato la graduatoria delle imprese destinatarie degli “interventi straordinari per il sostegno alle imprese radiofoniche locali abruzzesi” colpite dalla grave crisi di liquidità per effetto del Covid-19. Sono 13 le radio beneficiarie dei contributi che ammontano complessivamente a 96.606,46 euro: Radio Delta 1, Radio Ciao, Radio C1, Radio Luna, Radio L’Aquila, Radio Lanciano, Radio Studio 5, Radio G Giulianova, Radio Abruzzo Marche, Radio Antenna Futura, Radio Monte Velino, Radio Stella Avezzano e Radio International. Come specificato dalla normativa regionale e dall’avviso pubblicato a dicembre, gli interventi sono destinati a sostenere le imprese che hanno subito una diminuzione dei ricavi di gestione registrati per effetto dell’emergenza sanitaria, nel periodo gennaio-dicembre 2020 rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente – si apprende dalla nota stampa.

