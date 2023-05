Consiglio Regionale d’Abruzzo. Attacco hacker, Fedele: vogliamo risposte chiare

- Advertisement -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Apprendiamo da una comunicazione del Presidente Marsilio che finalmente ha deciso di intraprendere la strada che il Movimento 5 Stelle ha tracciato sin dal primo giorno in cui è avvenuto l’attacco Hacker nella Asl 1. Nel prossimo Consiglio regionale, esattamente come richiesto più volte dal sottoscritto e dal tutto il Gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle, verrà a svolgere un’informativa in merito all’attacco informatico che ha interessato l’Azienda Sanitaria Locale della provincia dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. Finalmente si parlerà della questione e si farà nel luogo istituzionalmente preposto – recita il testo pubblicato online. Ora ci auguriamo che questo non sia l’ennesimo annuncio e che siano date risposte concrete sulla ripresa dei servizi sanitari e sulle azioni messe in campo dalla Regione Abruzzo a tutela della privacy degli abruzzesi – Riteniamo importante che il Presidente della Regione, evidentemente messo all’angolo dalle continue sollecitazioni, abbia deciso di rispondere alle nostre richieste e abbandonare l’inconsistente strada del riserbo, che lo ha portato a tacere per circa 20 giorni sulla grave situazione che ha congestionato i servizi sanitari per un bacino di utenza di circa 300mila abitanti e che ha visto l’esfiltrazione di oltre 500 GB di dati sensibili di abruzzesi in cura nella Asl1. Per troppo tempo il Consiglio regionale tutto e i cittadini sono rimasti in balia delle discordanti informazioni rilasciate dalla maggioranza esclusivamente a mezzo stampa o addirittura delle comunicazioni del gruppo di cyber criminali rilasciate sul darkweb. Ora si convochi subito il Consiglio e faccia finalmente chiarezza, non saranno tollerati giri di parole!” così il Consigliere regionale del M5S Giorgio Fedele – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it