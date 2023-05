Consiglio Regionale d’Abruzzo. Attacco hacker, M5S: Giunta carente nella gestione

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– In merito all’attacco hacker nella Asl 1, dalle poche dichiarazioni del Presidente Marsilio, che abbiamo letto oggi sugli organi di stampa, finalmente apprendiamo ufficialmente che un riscatto è stato chiesto e che la Regione Abruzzo, giustamente, non intende pagarlo – aggiunge testualmente l’articolo online. Ancora non è dato sapere quali azioni siano state messe in campo, invece, per garantire le prestazioni sanitarie e per ripristinare l’accesso alle cure completo alla popolazione” ad affermarlo è il Capogruppo del Movimento 5 Stelle Francesco Taglieri con i consiglieri regionali Giorgio Fedele, Pietro Smargiassi, Domenico Pettinari e Barbara Stella – si apprende dal portale web ufficiale. “Quello che poi viene da chiedersi leggendo le dichiarazioni legate all’attacco criminale e perché questa Giunta, a distanza di dieci giorni dal blocco dei sistemi dovuto all’hackeraggio, non sia stata in grado di organizzare una riunione tra Giunta e Consiglio per rendere edotto tutto l’organo legislativo abruzzese sullo stato delle cose e sull’entità del danno – aggiunge testualmente l’articolo online. E’ vergognoso che il Consiglio regionale debba avere le informazioni dalla Giunta esclusivamente a mezzo stampa, o peggio, rimanere in balia delle dichiarazioni di un gruppo di criminali informatici senza sapere se siano veritiere o meno – riporta testualmente l’articolo online. Oggi la stampa riporta un altro inquietante dettaglio divulgato dai criminali informatici, leggiamo di future ripercussioni sui sistemi di altre Asl o della Regione nel suo complesso – Come stiamo sostenendo dal primo giorno, quando già dal 4 maggio il Consigliere Fedele ha portato l’attenzione sul tema, è necessario che siano applicati i dovuti controlli sulle altre reti attraverso uno stress test dei sistemi – precisa il comunicato. Non possiamo rimanere in silenzio – proseguono – mentre criminali minacciano le istituzioni di cui siamo rappresentanti democraticamente eletti dai cittadini – precisa la nota online. Il Consiglio regionale, che è composto da maggioranza e opposizione, è l’espressione suprema della rappresentanza territoriale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ed è inaccettabile che i consiglieri che lo compongono, debbano sapere da fonti terze quale situazioni dovrà affrontare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Tra l’altro le dichiarazioni del Presidente che leggiamo oggi sulla stampa stridono con quanto asserito dalla Asl1, e da lui stesso, fino a qualche giorno fa – Una comunicazione confusionaria che crea, se possibile, ancor più incertezza – si apprende dal portale web ufficiale. Nella gestione della crisi ci sono protocolli da seguire e comunicazioni, interne ed esterne, da mantenere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ed è palese che la Giunta Marsilio sta fallendo su questa gestione, nonostante Le sia stata più volta tesa una mano per percorrere la giusta strada della trasparenza – si legge sul sito web ufficiale. Invitiamo ancora una volta il Presidente a informare il Consiglio regionale su quanto sta accadendo – riporta testualmente l’articolo online. E soprattutto ribadiamo che è necessaria una rassicurazione alla popolazione e, parlando sul piano delle prestazioni sanitarie, comunicare nelle sedi istituzionali preposte quale Piano di azione si è messo in campo per ripristinare l’accesso alle cure completo per tutta la provincia dell’Aquila”. Concludono –

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it