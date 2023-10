Consiglio Regionale d’Abruzzo. Febbo: contriuto per il museo Barbella di Chieti

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Nel corso della seduta odierna del Consiglio regionale è stato approvato il progetto di legge che riconosce Castelli come Città della ceramica abruzzese per dare rilievo e riconoscere il prestigio di questa eccellenza che la nostra regione può vantare e le cui produzioni si sono fatte apprezzare in tutto il mondo – Proprio per valorizzare e promuovere questo straordinario patrimonio artistico e le collezioni di maioliche presenti nei nostri musei, ho sottoscritto, unitamente al collega Montepara, un emendamento che prevede un contributo di 30 mila euro al museo Costantino Barbella di Chieti, così come al Paparella-Treccia di Pescara e alla Fondazione Musei civici di Loreto Aprutino”. E’ quanto dichiara il capogruppo di Forza Italia Mauro Febbo – (com/red)

