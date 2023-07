Consiglio Regionale d’Abruzzo. Febbo: la Regione con Governo per tutela lavoro

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Come avevo già osservato al riguardo la settimana scorsa in commissione, il collega Pepe continua imperterrito a cavalcare a fini mediatici l’onda della situazione atmosferica ponendosi, inopportunamente e pretestuosamente, come paladino dei lavoratori oppressi dalla calura – si legge sul sito web ufficiale. La problematica è naturalmente rilevante ed innegabilmente grave ma i provvedimenti emergenziali e di ristoro ad essa connessi non sono affatto di competenza del governo regionale, tant’è che Inps ed Inail erano già intervenuti la settimana scorsa con il provvedimento del riconoscimento della CIGO ed oggi, in una apposita riunione convocata dal Ministro Marina Calderoni, si sono fissate con le organizzazioni sindacali le direttive atte a varare a strettissimo giro apposito decreto che preveda tutta una serie di provvedimenti come per eventi estremi nel settore edilizia e l’accesso alla CISOA, la cassa integrazione per gli agricoli a tempo indeterminato, nonché modifiche ed agevolazioni per il cambiamento degli orari di lavoro – recita il testo pubblicato online. Cmq poiché non ci sottraiamo al confronto rispetto ad una problematica seria e complessa abbiamo chiesto ed ottenuto l’audizione degli assessori e delle parti sociali anche datoriali per eventuali approfondimenti”. Questo quanto dichiarato del Capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Mauro Febbo a margine della seduta della quinta commissione tenutasi oggi all’Emiciclo – recita il testo pubblicato online. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it