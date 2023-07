Consiglio Regionale d’Abruzzo. Febbo replica a Pepe: intervento ingiustificato

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Rispetto alla Risoluzione presentata dal collega Pepe, come ho già avuto modo di spiegare nel corso della seduta della Commissione Sanità di ieri, ritengo si tratti di un intervento tardivo e soprattutto ingiustificato seppur le motivazioni siano condivisibili su un argomento di stretta attualità. Voglio ricordare a Pepe che, proprio ieri, Inps e Inail hanno decretato come sia possibile richiedere la Cassa integrazione per tutti i lavoratori che operano con temperature superiori ai 35 gradi – precisa la nota online. Nei giorni passati, i governatori di Calabria e Puglia hanno varato dei provvedimenti, come il divieto di lavorare nei campi nelle ore più calde, motivati da condizioni climatiche ben diverse ed estreme rispetto alle nostre, pertanto credo che la Risoluzione di Pepe era, e sia, totalmente pretestuosa, utile solo per la ricerca di visibilità. Voglio ricordare infatti che gli interventi economici di sostegno di natura emergenziale sono di esclusiva competenza di altri enti nazionali e non certo della Regione come Pepe dovrebbe sapere – Un intervento il suo, in sostanza, che rappresenta il vano tentativo di appuntarsi una medaglietta sul petto, non dovuta”. Così il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Mauro Febbo

