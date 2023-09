Consiglio Regionale d’Abruzzo. Festival dannunziano, al via la prima Scudetto cup

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– “La prima edizione dello Scudetto Cup, il Torneo internazionale di Calcio Under 15 organizzato nell’ambito della settimana del Festival dannunziano, quinta edizione dedicata al tema ‘Vivi, Odi, Balla’, è oggettivamente un’iniziativa straordinaria, perché parte non da città calcisticamente blasonate come Milano, Roma, Napoli o Torino, ma nasce a Pescara su proposta di un’Associazione sportiva che per quanto sia prestigiosa non può oggi contare su una squadra in serie A. Eppure abbiamo lavorato per nove mesi e siamo riusciti comunque a portare la migliore selezione dei giovani talenti e campioni Under 15 di Milan, Inter, Roma, Juve, Paris Saint Germaine e Pescara, da cui verranno scelti gli 11 della Nazionale e che regaleranno alle città di Pescara e Montesilvano, dal 5 al 9 settembre, uno spettacolo ineguagliabile”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri sottolineando l’apertura dello Scudetto Cup con gli organizzatori, ossia Antonio Martorella Presidente della Curi Pescara, società protagonista insieme alla Folgore-Delfino, Claudio Croce, responsabile sportivo, e gli assessori allo Sport del Comune di Pescara Patrizia Martelli e del Comune di Montesilvano Alessandro Pompei, ossia le due città che ospitano gli incontri di calcio nei propri impianti, ovvero il Campo San Marco, lo stadio di Montesilvano e lo stadio Adriatico-Cornacchia a Pescara – “Gli organizzatori dell’evento, i responsabili sportivi Martorella e Croce e i loro collaboratori sono stati bravissimi a ideare il progetto e a ottenere i contatti che sono il frutto un intenso lavoro, sul quale poi si è concentrato il sostegno della Regione Abruzzo, del Festival e del Ministero dello Sport – ha proseguito il Presidente Sospiri -. Lo Scudetto Cup è il Trofeo che verrà assegnato alle rappresentanze ufficiali dell’Under 15 di Roma, Juve, Milan, Inter, Paris Saint Germaine e Pescara – Manca la rappresentanza del Napoli che è rimasta in Abruzzo sino a pochi giorni fa, ma che dal prossimo anno potrebbe entrare a far parte del pool calcistico – riporta testualmente l’articolo online. Abbiamo coinvolto tutte le città che in qualche modo sono state vissute da d’Annunzio che vi ha lasciato una traccia – si legge sul sito web ufficiale. Con il Torneo, che è anche un’operazione di marketing, si vuole anche sottolineare il messaggio che Gabriele d’Annunzio durante gli anni di Fiume volle mandare: aveva dinanzi una minoranza croata e una maggioranza italiana, d’Annunzio credeva che lo sport fosse uno strumento formidabile per superare le divisioni territoriali e per questo organizzò la partita tra Italia e Croazia e appuntò uno scudetto col tricolore sul petto dei nostri calciatori, scudetto che, seppur cambiato in qualche dettaglio, è rimasto lo stesso, e lo si deve a d’Annunzio – recita il testo pubblicato online. Dico che sicuramente lo Scudetto Cup è forse l’evento di punta del Festival perché è la manifestazione più internazionale del programma, è la più innovativa ed è la più proiettata verso la crescita”. “Il primo ringraziamento va al Presidente Sospiri che nove mesi fa ha subito colto la rilevanza della proposta presentata dalla Curi Pescara e ci ha spronato ad andare avanti – ha detto il responsabile Croce – per portare a Pescara un Torneo di calcio internazionale, grazie anche alla collaborazione degli assessori Martelli e Pompei che si sono messi a disposizione – Siamo riusciti a coinvolgere i club delle città in cui d’Annunzio ha vissuto o con cui ha avuto a che fare, dunque oltre Pescara anche Roma, Milano, Torino e il Paris Saint Germaine perché a Parigi il Vate ha vissuto per cinque anni, dal 1910 al 1915. I match del Torneo si giocheranno al San Marco o allo stadio in erba naturale di Montesilvano; le semifinali si giocheranno al San Marco e le finali per il primo e secondo posto all’Adriatico-Cornacchia il sabato mattina 9 settembre e quindi ci saranno le premiazioni – Per l’occasione abbiamo anche istituito un sito online, scudettocupgabrieledannunzio – recita il testo pubblicato online. it in cui sarà possibile reperire tutte le informazioni e anche seguire in diretta gli incontri di calcio – riporta testualmente l’articolo online. La presentazione alla città delle squadre si svolgerà domani, mercoledì 6 settembre con una Bridge Parade, con arrivo allo Stadio del Mare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Giovedì 7 settembre, invece, nella Sala Europa dell’Aurum, avremo alle 17 un evento di ‘Sport e Salute’ sul tema ‘Mens sana in corpore sano’ sui sani stili di vita, con lo storico Giordano Bruno Guerri, Presidente de Il Vittoriale a Gardone Riviera, che ci parlerà del rapporto del Vate con lo sport, quindi il primario del Reparto di Cardiologia dell’Ospedale civile Paloscia, il primario del reparto di Ematologia Patrizia Accorsi e una legend di Sport e Salute, ossia il pallavolista Valerio Vermiglio”. “Ringrazio il Presidente Sospiri per l’enorme attenzione e lo spazio concesso quest’anno allo sport nell’ambito del Festival dannunziano – ha detto l’assessore Martelli -. L’evento richiamerà il pubblico delle grandi occasioni che potremo accogliere al meglio: pensiamo che abbiamo appena terminato i lavori allo Stadio Adriatico-Cornacchia con 5.800 seggiolini ripristinati, abbiamo messo a completa disposizione il San Marco, e, anche se la sera dell’8 settembre lo Stadio ospiterà la partita del Pineto, comunque il giorno seguente sarà pronto per lo Scudetto Cup”. “Montesilvano è lieta di sposare il programma e la prima edizione di un evento che potrà solo crescere – si apprende dalla nota stampa. La nostra amministrazione ha messo a disposizione il nostro impianto in erba naturale e siamo pronti ad accogliere gli atleti nei nostri alberghi”. “Lo Scudetto Cup dal 5 al 9 settembre chiuderà un lavoro durato 9 mesi – ha sottolineato il Presidente Martorella mostrando la Coppa destinata ai vincitori del Torneo – e la manifestazione oggi ci regalerà una fotografia che resterà impressa nei nostri occhi per lungo tempo – aggiunge testualmente l’articolo online. La Coppa è stata concepita ispirandoci a d’Annunzio: in cima la palla, che ricorda la testa del Vate, e poi due ali pensando al Volo su Vienna – viene evidenziato sul sito web. E poi avremo la festa nella festa: pensiamo a 180 giovani calciatori che alloggeranno tutti nello stesso albergo che diventerà una sorta di Villaggio Olimpico e che poi sfileranno alla Bridge Parade del 6 settembre: alle 19 partiranno dal molo sud, Ponte del Mare, sino a raggiungere lo Stadio del Mare, ciascuna squadra con la propria divisa e il Capo delegazione con portabandiera, e sul palco la presentazione di ciascun team. Non solo: nelle cinque giornate avremo con noi ospite il Coordinatore tecnico della Nazionale Under 15 Rocca il quale ha già annunciato che la nuova Nazionale nascerà dal nostro Torneo, che vedrà impegnati tanti volontari, come le cinque ragazze team attaché, ciascuna delle quali vivrà cinque giorni con la squadra loro assegnata”.

PROGRAMMA DEL TORNEO INTERNAZIONALE DI CALCIO GIOVANILE UNDER 15

“SCUDETTO CUP GABRIELE d’ANNUNZIO”

Pescara 5 – 9 settembre 2023

GIRONE A GIRONE B

Campo San Marco Pescara Stadio Comunale Montesilvano

Erba sintetica Erba naturale

Juventus Inter

Paris Saint-Germain Milan

Pescara Roma

Martedì 5 settembre

1^ Giornata: Girone B (Campo San Marco): Milan – Inter ore: 18.30

Girone A (Campo San Marco): Juventus – Pescara ore: 20.30

Mercoledì 6 settembre

2^ Giornata: Girone A (Campo San Marco): Vincente – Paris SG ore: 16.00

Girone B (Campo Montesilvano): Vincente – Roma ore: 16.00

PRESENTAZIONE SQUADRE

Bridge Parade – Stadio del Mare di Pescara ore: 19.30

A seguire alle ore 21.30 Concerto Gratuito di Mara Sattei

Giovedì 7 settembre

3^ Giornata: Girone A (Campo San Marco): Perdente – Paris SG ore: 10.30

Girone B (Campo Montesilvano): Perdente – Roma ore: 10.30

EVENTO ORGANIZZATO PER I GIOVANI CALCIATORI PARTECIPANTI AL TORNEO IN COLLABORAZIONE CON “SPORT E SALUTE” (società del Ministero dell’Economia) SUI SANI STILI DI VITA: Aurum Pescara – ore 17.00 – 19.00

Venerdì 8 settembre

PRANZO CON I RAPPRESENTANTI DELLE ISTITUZIONI POLITICHE E SPORTIVE

Semifinale A: (Campo San Marco) ore: 17.00

Semifinale B: (Campo San Marco) ore: 18.30

Sabato 9 settembre

Finale 3^ e 4^ Posto: (Stadio Adriatico di Pescara) ore: 09.15

Finale 1^ e 2^ Posto: (Stadio Adriatico di Pescara) ore: 11.30

PREMIAZIONE

