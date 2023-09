Consiglio Regionale d’Abruzzo. Festival dannunziano: gli eventi del 4 settembre

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

Alla 57° edizione del Festival di Sanremo presenta “Ti regalerò una rosa”. Una canzone non canzone in forma di lettera lacerante e commovente, microstoria di quel micro universo della follia che tanto lo appassiona – si legge sul sito web ufficiale. Vince il Festival e riceve anche il premio della Critica e il premio Radio Tv. L’album si aggiudica il disco d’oro con un tour 2007 che conta più 100 eventi live – Nel 2008 si avvicina al mondo della musica popolare grazie all’incontro con Ambrogio Sparagna: nasce così il tour “Canti di vino, amore ed anarchia” che vede la stimolante collaborazione con il Coro dei Minatori di Santa Fiora – Il Tour del 2009 tocca 40 città e importanti teatri (Arcimboldi di Milano, Auditorium di Roma, Concertone della Notte della Taranta, Premio Ciampi), e vanta prestigiosi ospiti che salgono sul palco: Andrea Camilleri, Laura Morante, Alessandro Benvenuti, Ginevra Di Marco, Erri De Luca – Nel 2010 ancora il 60° Festival di Sanremo 2010 lo vede tra i protagonisti con il brano “Meno Male” estratto dal suo terzo album “Grand Hotel Cristicchi”. Nel gennaio 2015 annuncia che scriverà la colonna sonora del film “Rosso Istria”, del regista Antonello Belluco – aggiunge testualmente l’articolo online. Pochi mesi prima, in occasione della distribuzione del precedente film di Belluco, “Il segreto di Italia sull’eccidio di Codevigo”, Cristicchi aveva difeso Belluco ed il suo film, paragonando la campagna contro il film a quella contro “Magazzino 18”. Nell’agosto 2015 in occasione di uno spettacolo sul Monte Amiata, sponsorizzato da Enel Green Power viene contestato dai comitati ambientalisti locali che si oppongono allo sfruttamento locale dell’energia geotermica – viene evidenziato sul sito web. A Novembre 2017 Simone Cristicchi viene nominato Direttore Artistico del Teatro Stabile d’Abruzzo – TSA “Sono onorato di ricevere un incarico così importante e prestigioso, che mi lusinga e riempie di entusiasmo”. La nomina giunge dal Consiglio di amministrazione dell’ente su proposta del vice presidente, Rita Centofanti, rappresentante del Comune capoluogo, d’intesa con la presidente Nathalie Dompé. Il nome è stato scelto a seguito di una procedura esplorativa che ha previsto un avviso pubblico per manifestazione di interesse al quale hanno risposto 72 candidati. Ad Agosto 2020 prende avvio l’Abbi Cura Di Me Tour Live 2020 con intense performance in concerto come quella tenutasi nella suggestiva cornice dello Sferisterio di Macerata – Ad ottobre 2020 il ritorno su palco teatrale con le oltre 100 repliche dello spettacolo “Esodo”, giunto al quarto anno di messa in scena, una pagina dolorosa della storia d’Italia, di una complessa vicenda del nostro Novecento mai abbastanza conosciuta, e se possibile resa ancora più straziante dal fatto che la sua memoria è stata affidata non a un imponente monumento ma a tante, piccole, umili testimonianze che appartengono alla quotidianità. Nel 2022 Simone Cristicchi, per la prima volta sul palco al fianco di AMARA, cantautrice e interprete, debutta con il nuovo spettacolo musicale TORNEREMO ANCORA. CONCERTO MISTICO PER BATTIATO. Prodotto da Franz Cattini, storico manager di Battiato, di IMARTS, lo spettacolo è un omaggio al grande cantautore siciliano, scomparso nel 2021 e al suo repertorio mistico – recita il testo pubblicato online. Tra i premi vinti, l’associazione Eremo Dannunziano assegna all’Aurum di Pescara, il Premio Aligi a Simone Cristicchi, cantautore, attore, direttore artistico del Teatro stabile d’Abruzzo, un artista, si legge in una nota di presentazione del premio, «sempre particolarmente impegnato nel sociale, e capace con la sua sensibilità e il suo estro di affrontare temi profondi sia spirituali che civili con particolare attenzione ai soggetti e alle creature più deboli ed emarginate». A Cristicchi il Premio Nassiriya per la Pace, per l’impegno che mette quotidianamente nelle sue azioni e il premio TRE MONETE ISTRIA, DALMAZIA FIUME per aver contribuito a divulgare una storia dimenticata: la storia degli esuli. Sono tre monete con la riproduzione dei simboli dell’Istria, Dalmazia e Fiume – si apprende dalla nota stampa. Infine a Cristicchi il “PREMIO TOMIZZA 2015”, assegnato ad una personalità che nel tempo si sia distinta nell’affermazione concreta degli ideali di mutua comprensione e di pacifica convivenza tra le genti delle nostre terre ‘Un’opera come “Magazzino 18” in particolare, riesce con raro equilibrio a raccontare l’epopea in balia di contrapposizioni etnico_ideologiche, su cui per troppi anni è sceso colpevole il silenzio’. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito – riporta testualmente l’articolo online. Il programma degli eventi è disponibile sul sito dannunzioweek.it dove sarà anche possibile effettuare le prenotazioni per alcuni spettacoli gratuiti. Per le richieste di accredito agli spettacoli si prega di inviare una mail all’indirizzo lorenzosospiri2015@gmail.com. (com/red)

