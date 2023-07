Consiglio Regionale d’Abruzzo. Film Commission, Verrecchia: siamo solo all’inizio

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “L’Abruzzo, lo avevamo detto in Consiglio regionale, si dota con la Film Commission di uno straordinario strumento culturale e di crescita economica che non ha precedenti – aggiunge la nota pubblicata. Dopo tante chiacchiere che hanno caratterizzato, sul tema, le legislature passate, questo governo regionale a guida Marco Marsilio mette fattivamente la propria firma sul rilancio dell’industria del cinema riconoscendo particolare importanza alle opere di interesse regionale – si apprende dalla nota stampa. Una grande operazione – ricordo – resa possibile grazie ad un’ampia riforma sulla cultura che consentirà di favorire il territorio, valorizzandone le bellezze naturali e dei luoghi storico-artistici e producendo benefici economici – precisa il comunicato. E siamo solo all’inizio”. E’ quanto dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia – (com/red)

