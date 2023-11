Consiglio Regionale d’Abruzzo. Fondi FSC, Mariani:”Marsilio assente in Vigilanza”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

“In Commissione Vigilanza all’Emiciclo è andata in scena l’ennesima figuraccia rimediata dal Governatore Marsilio e dalla sua maggioranza che hanno disertato in massa il confronto con le opposizioni che, legittimamente, avevano posto degli importanti quesiti nell’interesse degli abruzzesi che, anche stavolta, non hanno avuto risposta”. É quanto sottolinea il capogruppo di “Abruzzo in Comune” Sandro Mariani in merito alla richiesta di conoscere lo stato dell’arte della programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021/27. “Una richiesta più che legittima la mia – rincara Mariani – anche alla luce di due episodi che definirei ‘quantomeno ambigui’ verificatisi negli ultimi mesi come la missiva inviata a tutti i sindaci abruzzesi dal signor Terenzio Rucci che, in qualità di Coordinatore regionale della Lista ‘Marsilio Presidente’, chiedeva loro in vista delle prossime elezioni di marzo 2024 di rappresentare le proprie istanze in merito alla programmazione del FSC 2021/27 e la querelle legata alle dichiarazioni del Consigliere del Comune di Castellato Graziano Rampa in merito ai finanziamenti che sarebbero stati persi dall’Amministrazione comunale per un’opera pubblica e nelle quali ha anche tirato in ballo la Consigliera Regionale Simona Cardinali”. “Peccato però che nella Commissione di Vigilanza svoltasi l’altro ieri non si siano visti né Marsilio, né i consiglieri del centrodestra con la sola eccezione della Consigliera Rompicapo e del Capogruppo Verrecchia che non hanno però fornito alcuna risposta ‘politica’ ai quesiti posti” prosegue Sandro Mariani – precisa il comunicato. “Le uniche risposte sono arrivate dalla struttura tecnica regionale, che ringrazio, la quale ci ha ben illustrato gli iter portati avanti nella raccolta delle istanze da parte degli enti e delle società della Regione Abruzzo, oltre alla definizione in un maxi programma di interventi – aggiunge la nota pubblicata. Questi però hanno candidamente ammesso che la scelta di quali interventi verranno inseriti nel Fondo FSC 2021/27 spetta ovviamente all’organo politico…ieri assente!”. “A questo punto, visto che Marsilio non si è degnato di venire in Commissione Vigilanza a rispondere, mi permetto di porgli qui le domande che avrei legittimamente voluto fargli” conclude il Capogruppo di “Abruzzo in Comune”. “Quali criteri saranno adottati e quali interventi intende finanziare la Giunta Marsilio? Sono vere le voci che si rincorrono nei corridoi dell’Emiciclo che ogni Consigliere potrà segnalare interventi per un plafond di alcuni milioni di euro oppure si adotteranno criteri di trasparenza e coerenza nella definizione degli interventi da finanziare? Non nascondo che avrei preferito porre questi quesiti direttamente al Presidente romano, ma lui come al solito fugge dalle sue responsabilità snobbando il lavoro della Commissione di Vigilanza regionale, sfuggendo al confronto e dimostrando la totale mancanza di rispetto verso ogni forma di confronto democratico oltreché del ruolo della Commissione stessa”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it