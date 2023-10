Consiglio Regionale d’Abruzzo. Fsc, Marcozzi:si punti su Zip line e lago di Bomba

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– “Uno dei più importanti atti di programmazione per la Regione Abruzzo riguarda il riparto del Fondo di Sviluppo e Coesione del settennato 2021-2027. E per tenere fede alla missione della definizione stessa di Sviluppo e Coesione, quale migliore occasione per dare il giusto spazio anche alle aree interne dell’Abruzzo con progetti di ampio raggio e lungo respiro – Due su tutti: la realizzazione di una Zip Line da Civataluparella a Fallo e la riqualificazione del comprensorio del Lago di Bomba – si legge sul sito web ufficiale. I progetti ci sono e oggi abbiamo l’opportunità di metterli a sistema – Un’occasione che deve essere sfruttata”. Così il Consigliere regionale di Forza Italia Sara Marcozzi: “Ci troviamo in una fase di convergenza economica favorevole e la nostra Regione è chiamata a fornire agli abruzzesi una visione di futuro prospero individuando progetti che favoriscano un piano strategico che abbia come obiettivo finale la crescita dell’economia locale e regionale, come indicato anche dal Presidente Marsilio – Per questo le aree interne devono entrare in un circuito virtuoso che le renda protagoniste in tutto e per tutto”. “Di idee e di progetti già ben sviluppati ce ne sono – aggiunge testualmente l’articolo online. Penso alla realizzazione di una Zip Line che connetta il comune di Civitaluparella con quello di Fallo: due centri abitati che diventerebbero parte di un unico sistema turistico, urbano e naturale, uniti da un’attrazione capace di richiamare migliaia di persone – si apprende dalla nota stampa. A questo si sommano i lavori – troppo spesso rinviati – di riqualificazione dell’intera area del Lago di Bomba, una risorsa dal potenziale eccezionale che merita di trovare valorizzazione definitiva: a partire dal rilancio infrastrutturale dell’esistente e dalla realizzazione di servizi e piste ciclabili potremo rendere questa area attrattiva e appetibile per investimenti che farebbero bene a tutto il comprensorio – recita il testo pubblicato online. Due grandi progetti che insieme avrebbero ricadute positive su tutti i paesi che insistono sul lago grazie al potenziale indotto turistico-ricettivo di tutto rispetto che porterebbe alla sicura creazione di numerosi posti di lavoro – Sul progetto Zip Line mi sono già confrontata con il sindaco di Fallo, Gianluca Castracane, mentre per il Lago di Bomba ho inviato una missiva a tutti i sindaci parte dell’Unione Montana dei Comuni del Sangro per stimolare al più presto un confronto costruttivo, concreto e efficace – ” “In tema di finanziamenti, nelle scorse settimane – conclude Marcozzi –, ho sentito spesso (e a sproposito) lanciare accuse sull’utilizzo dei fantomatici fondi a pioggia – si legge sul sito web ufficiale. Inviterei gli esponenti del centrosinistra alla cautela, perché i bilanci cantano anche a distanza di anni – precisa il comunicato. Ci vengano risparmiati i proclami dagli esponenti di partito di questa nuova variegata coalizione, perché gli abruzzesi hanno buona memoria e sanno quello che accadeva in passato – riporta testualmente l’articolo online. Io credo e ho sempre fermamente creduto nella possibilità e capacità di programmare le risorse con lungimiranza e visione, puntando su progetti che puntino a generare reddito e non solo a spendere i soldi dell’Europa – si apprende dal portale web ufficiale. Due di questi sono certamente la Zip Line e la riqualificazione del Lago di Bomba”. (com/red)

