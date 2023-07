Consiglio Regionale, il comunicato. La Porta al parlamento del Massachusetts

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– C’è un Oceano di distanza tra l’Abruzzo e il Massachusetts, ma il legame delle radici accorcia gli spazi – E così si scopre che Rob Consalvo, un membro della “House of Representatives”, il parlamento di Stato, aveva i nonni abruzzesi, originari di Corfinio (AQ). E’ uno dei molti incontri fatti dalla consigliera regionale, Antonietta La Porta, durante il suo viaggio negli Stati Uniti – Rientrata in Italia da pochi giorni, ha riportato un bagaglio carico di relazioni e possibilità di scambio culturale ed economico – “Boston, capitale dello Stato americano del Massachusetts, ha un legame antico con l’Abruzzo e soprattutto con i paesi della Valle Peligna – sottolinea La Porta – Sono stata ricevuta dal sindaco, Michelle Wu, dal ministro delle finanze, Diana DiZoglio , accolta in Senato ed alla Camera dei rappresentanti dello Stato del Massachusetts. Ho incontrato diversi parlamentari e senatori, tra i quali il nostro Rob Consalvo – riporta testualmente l’articolo online. Il suo amore per il paese di origine dei nonni è immutato e lui stesso si sente ancora abruzzese – Siamo stati accolti con molto calore dai rappresentanti della comunità abruzzese e, in particolar modo, dal Cavalier Domenico Susi, storico rappresentante Cram Abruzzo – È molto bello rendersi conto di quanti abruzzesi, all’estero, siano personalità di eccellenza nel mondo della politica, dell’imprenditoria, del sociale”. La Porta ha donato al sindaco di Boston una medaglia simbolo dell’Abruzzo e ha ringraziato per le ottime relazioni che l’amministrazione intrattiene con la laboriosa comunità abruzzese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sono giunti alla Wu anche i saluti del Sindaco di Sulmona, città di origine della La Porta, e l’invito a visitare presto l’Abruzzo – La Consigliera è stata accompagnata dal cavaliere Filippo Frattaroli, ambasciatore d’Abruzzo nel Mondo, e dal figlio Phil. (com/red)

