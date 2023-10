Consiglio Regionale, il comunicato. La Porta presenta le “Giornate della legalità”

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– Saranno due grandi arti come il cinema ed il teatro gli strumenti utilizzati per raccontare la Legalità a diverse centinaia di studenti di Avezzano, Sulmona e Castel di Sangro – aggiunge testualmente l’articolo online. In programma, dunque, un calendario di eventi che verrà proposto in buona parte della provincia dell’Aquila e che verrà impreziosito dalle presenze di ex magistrati, rappresentati istituzionali, registi cinematografici, attori teatrali, associazioni che operano nel sociale e semplici cittadini che porteranno la loro testimonianza come monito per i tanti giovani presenti – precisa la nota online. L’assassinio di Don Puglisi a Palermo verrà raccontato con la proiezione del film “Alla luce del sole” di Roberto Faenza (Italia, 2005) e l’intervento sulla Costituzione italiana dell’ex magistrato Nicola Trifuoggi saranno gli argomenti affrontati al Castello Orsini di Avezzano il prossimo 3 novembre; l’importantissimo tema della sicurezza stradale verrà approfondito al Cinema Pacifico di Sulmona il 16 novembre con la proiezione del film “Young Europe” alla presenza del regista Matteo Vicino; infine il dramma della violenza sulle donne verrà messo in scena con un suggestivo spettacolo teatrale, “Pane e Rose”, al Cinema Teatro Italia di Castel di Sangro venerdì 24 novembre, grazie all’attore professionista Guido D’Ascenzo – “Ritengo che l’incontro e la sensibilizzazione siano necessari per la crescita civile e culturale di tanti ragazzi – afferma il presidente dell’Osservatorio regionale della Legalità Antonietta La Porta – proporremo diversi appuntamenti utilizzando strumenti potentissimi di comunicazione come il cinema ed il teatro – continua La Porta – con un valore aggiunto rappresentato da tante personalità del mondo istituzionale con l’obiettivo di creare momenti di grande riflessione rivolti ai ragazzi”– conclude il Presidente – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’iniziativa culturale è sostenuta dall’Osservatorio regionale della Legalità ed è ideata e promossa dall’Associazione culturale Novecento – aggiunge testualmente l’articolo online. (com/red)

