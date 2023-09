Consiglio Regionale, il comunicato. La Porta ringrazia Camera Massachusetts

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– Antonietta La Porta si dice orgogliosa per il riconoscimento ricevuto della Camera dei rappresentanti del Massachusetts, “in riconoscenza della devozione per preservarne i legami tra l’Abruzzo, Sulmona e Boston”. Il consigliere regionale ha così affidato allo chef italo-americano Filippo Frattaroli una lettera di ringraziamento, indirizzata al presidente Mariano, per ringraziarlo “del prestigioso riconoscimento, esprimendo orgoglio e al tempo stesso l’impegno di consolidare la collaborazione per mantenere sempre vivi i legami tra l’Abruzzo, Sulmona e Boston”. A questo proposito, il consigliere regionale ha evidenziato come si stiano portando avanti una serie di iniziative “che, grazie al nostro concittadino Filippo Frattaroli, coinvolgeranno la nostra regione e lo Stato del Massachusetts”. La pergamena, firmata dal presidente Ronald Mariano a nome dei 160 membri della Camera e consegnata ad Antonietta La Porta dallo chef Frattaroli, auspica “la speranza per un buon futuro pieno di successi per tutti i progetti che saranno portati avanti tra il Massachusetts e L’Abruzzo”.

