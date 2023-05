Consiglio Regionale, il comunicato. La Porta:”Governo al lavoro su pedaggi autostrade”

- Advertisement -

– “Le recenti dichiarazioni del ministro alle infrastrutture e ai trasporti, Matteo Salvini, dimostrano la volontà del governo nazionale di esonerare gli abruzzesi da questa ‘indegna tassa’ sul pedaggio della A24 e A25”. Il consigliere regionale di Lega Abruzzo, Antonietta La Porta, torna a dare forza alla sua battaglia per la gratuità della tratta autostradale che collega l’Abruzzo con il Lazio e sottolinea: “Salvini, con le sue dichiarazioni riconosce i sacrifici dei tanti cittadini d’Abruzzo che continuano a soffrire di una ingiustizia che da troppo tempo viene perpetrata ai nostri danni – Salvini ha gratificato, inoltre, il mio lavoro insieme al gruppo consiliare della lega Abruzzo che, nonostante l’atteggiamento ondivago e inutilmente pretestuoso di alcuni amministratori locali, si è dimostrato essere l’unica strada percorribile a tutela dei cittadini abruzzesi – precisa il comunicato. La recente visita in Abruzzo del Ministro ha dimostrato, ancora una volta, che il tema autostrade è al centro dell’agenda governativa – si apprende dal portale web ufficiale. Le sue parole e il suo impegno, orientati verso una riduzione imminente del pedaggio, fino alla totale eliminazione, mi riempiono di orgoglio”. “Incontri con i cittadini, confronti in Consiglio regionale, analisi approfondite sulla situazione viaria nella nostra regione, dimostrano che il prezzo pagato dagli utenti per un servizio precario e per un percorso troppo breve per giustificare tali tariffe, non è più sostenibile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sono certa che in tempi brevi inizieremo a godere dei primi risultati dell’azione sinergica e costante che ha unito politica e cittadini”, conclude La Porta – viene evidenziato sul sito web. (com/red)

