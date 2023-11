Consiglio Regionale, il comunicato. L’Ufficio di Presidenza premia Nicolò Galasso

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– L’Aquila – L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha previsto un premio per il ventiquattrenne attore abruzzese, originario di Lanciano, Nicolò Galasso – recita il testo pubblicato online. Artista noto al grande pubblico per aver interpretato il personaggio di Gaetano Sannino, detto “O Pirucchio”, nella celebre serie “Mare fuori”, la cui terza stagione è andata in onda su Rai2 da febbraio a marzo 2023. Ha recitato anche nella serie Sky, “The New Pope” di Paolo Sorrentino ed è protagonista del recente film “Adagio” di Stefano Sollima – viene evidenziato sul sito web. La cerimonia di premiazione, che consiste nell’attribuzione di un contributo in denaro del valore di 8mila euro, si svolgerà domani, martedì 14 novembre, prima dell’inizio della seduta del Consiglio regionale prevista alle ore 11. Sarà il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, affiancato da tutti i membri dell’Ufficio di Presidenza, a conferire il riconoscimento all’attore, affinché incentivi il suo percorso e lo induca a continuare con l’impegno e passione nel campo cinematografico, artistico e culturale, dando lustro alla Regione Abruzzo – recita il testo pubblicato online. L’Ufficio di Presidenza, dunque, prosegue l’opera di valorizzazione dei talenti regionali; lo scorso anno, nel mese di febbraio, aveva premiato le giovani attrici Sofia Fiore e Carlotta De Leonardis, protagoniste del film “L’Arminuta”.

