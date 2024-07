Consiglio Regionale, il comunicato. Lugini: una Vigilanza su gestione rifiuti Marsica

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– In risposta alle notizie allarmanti che circolano sugli organi di stampa riguardanti la disastrosa condizione economico-finanziaria in cui versa la società che gestisce il ciclo dei rifiuti e l’igiene urbano nella Marsica, il consigliere regionale Gianpaolo Lugini (Marsilio Presidente) esprime profonda preoccupazione per la situazione e richiede l’inserimento urgente della questione all’ordine del giorno della prossima Commissione Vigilanza – “Le difficoltà che stanno colpendo la Società ACIAM s.p.a hanno un impatto significativo sull’economia locale e sulla vita di molte famiglie del nostro territorio – riporta testualmente l’articolo online. E’ nostra responsabilità agire prontamente per trovare soluzioni concrete affinché questa situazione venga normalizzata al più presto – Per questo motivo, ho formalmente richiesto che il caso della Società ACIAM s.p.a venga discusso con tempestività nella prossima riunione, nella quale saranno invitati e auditi anche il dott. Giovanni Di Pangrazio Sindaco di Avezzano, l’avvocato Velia Nazzarro Sindaco di Carsoli, il dott. Alberto Torelli Amministratore Delegato della Soc. ACIAM s.p.a – si apprende dal portale web ufficiale. , il sig. Maurizio Bianchini Presidente del CDA della Società in questione, il dott. Evandro Ranieri Presidente del Collegio Sindacale della Società e l’ingegnere Luca Zaccagnini Direttore AGIR. E’ essenziale che tutte le istituzioni lavorino insieme in modo coeso per superare questa crisi – precisa la nota online. Questa richiesta rappresenta un passo fondamentale verso una risposta coordinata ed efficace”. (com/red)

