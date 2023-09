Consiglio Regionale, il comunicato. Officina per l’inclusione, domani la presentazione

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– E’ in programma domani, giovedì 7 settembre, alle ore 10.30, nella la Sala Fabiani di Palazzo dell’Emiciclo, la conferenza stampa di presentazione del progetto “Officina per l’inclusione”, a cura di Autismo Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Presenti: il vicepresidente del Consiglio regionale, Roberto Santangelo, la presidente Rotary Club L’Aquila, Rosa Persia, il fondatore e presidente dell’associazione Autismo Abruzzo Onlus, Dario Verzulli, il presidente della commissione comunicazione Rotary Club L’Aquila, Giorgio Paravano – recita il testo pubblicato online. Parteciperanno inoltre cinque chef aquilani: William Zonfa “Il Ristorante”, Armando Ippolito “Lo Scalco dell’Aquila”, Jones Bargoni “L’Opera”, Luca Totani “Connubio” e Federico Marrone “Da Lincosta” che per “La Cena solidale tra le stelle” prevista l’11 settembre, alle ore 20 nel colonnato dell’Emiciclo, prepareranno un’esperienza gastronomica unica finalizzata alla raccolta fondi a sostegno delle attività dell’associazione Autismo Abruzzo onlus. (Red)

