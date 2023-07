Consiglio Regionale, il comunicato. Opposizioni: primo confronto verso le Regionali

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– “Grande partecipazione per il tavolo di ascolto convocato dai Capigruppo di opposizione in consiglio regionale per discutere di idee e proposte in vista delle prossime elezioni regionali – L’invito è stato accolto da una folta rappresentanza di associazioni e di esponenti della società civile, ma anche dalla totalità delle forze politiche di opposizione, tanto in Consiglio regionale quanto al Governo nazionale – Un primo incontro propositivo che ha messo sin dalle prime battute al centro del tavolo l’Abruzzo e la volontà di sanare gli enormi danni generati al nostro territorio dagli ultimi cinque anni di governo a trazione centrodestra – si legge sul sito web ufficiale. Una cosa è chiara: alla propaganda autocelebrativa del centrodestra bisogna rispondere con la realtà dei fatti, che certificano il fallimento totale della gestione della cosa pubblica da parte di Fratelli D’Italia, Lega e Forza Italia, e con proposte chiare e fattibili per migliorare la qualità della vita degli abruzzesi – aggiunge la nota pubblicata. A seguito del confronto i Capigruppo di opposizione, nei prossimi giorni, raccoglieranno le proposte di tutte le forze presenti al tavolo e chiederanno ai responsabili regionali dei vari schieramenti di confrontarsi per delineare il perimetro politico entro cui muoversi e in quale modalità”. Lo scrivono in una nota i Capigruppo di opposizione Francesco Taglieri, Silvio Paolucci, Amerigo Di Benedetto e Sandro Mariani – aggiunge la nota pubblicata. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 06, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it