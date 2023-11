Consiglio Regionale, il comunicato. Osservatorio Legalità: giornata su Don Puglisi

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– Al via domani, venerdì 3 novembre presso il Castello Orsini di Avezzano il programma delle iniziative sul complesso tema della legalità. Saranno circa duecento gli studenti degli Istituti scolastici cittadini presenti per il primo appuntamento che prevede un interessante momento di riflessione e di studio – riporta testualmente l’articolo online. A partire dalle ore 10,00 è prevista la proiezione del film Alla luce del sole di Roberto Faenza (Italia, 2005) che narra la vicenda del sacerdote Don Puglisi, assassinato dalla mafia nel quartiere Brancaccio di Palermo – riporta testualmente l’articolo online. A seguire, i numerosi studenti avranno l’opportunità di incontrare l’ex magistrato Nicola Trifuoggi per un approfondimento generale sui valori della Costituzione italiana – “Ritengo che uno dei compiti essenziali delle Istituzioni – dichiara il Presidente dell’Osservatorio regionale della Legalità Antonietta La Porta – è creare occasioni di incontro e di sensibilizzazione su alcuni importanti argomenti rivolgendo uno sguardo alle giovani generazioni – Sono i nostri ragazzi il futuro di questa società e noi abbiamo il dovere di offrire momenti di crescita culturale e civile”.”Il calendario complessivo – conclude La Porta – prevede incontri, proiezioni e rappresentazioni teatrali per tutto il mese di novembre con appuntamenti a Sulmona e Castel di Sangro – riporta testualmente l’articolo online. L’iniziativa culturale è sostenuta dall’Osservatorio regionale della Legalità ed ideata dall’Associazione culturale Novecento”. (com/red)

