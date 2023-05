Consiglio Regionale, la nota. Maltempo, Fedele (M5S): Marsilio ignora il Fucino

- Advertisement -

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– “Le reiterate precipitazioni degli ultimi giorni hanno ridestato l’attenzione sulla necessità, non più prorogabile, di predisporre precisi interventi nel bacino del Fucino al fine di scongiurare, quanto più possibile, che il maltempo arrechi danno all’agricoltura e agli agricoltori – precisa la nota online. I fenomeni temporaleschi e le sterzate di maltempo che nelle ultime settimane si sono succedute hanno infatti evidenziato come l’attività di prevenzione e manutenzione di fossi e canali sia fondamentale ma, al tempo stesso, insufficiente se non supportata da una progettualità più ampia – si legge sul sito web ufficiale. Occorre guardare al futuro per non farsi trovare impreparati quando simili fenomeni metereologici diverranno sempre più frequenti – precisa la nota online. Il cambiamento climatico è realtà, un fatto che ci obbliga a rivedere il nostro modo di pensare il rapporto con la natura – L’ordinaria amministrazione, che comunque risulta molto approssimativa laddove non latente, non può prescindere da una progettualità che tenga conto di cosa ci aspetta negli anni a venire”, spiega il consigliere regionale Giorgio Fedele – si apprende dalla nota stampa. “Questa amministrazione regionale di centrodestra non hai mai mostrato un reale interesse per un certo tipo di politiche ambientali e, laddove invece dovrebbe investire per risolvere delle criticità strutturali ben conosciute preferisce volgere lo sguardo altrove palesando disinteresse e mancanza di rispetto verso le esigenze degli agricoltori del Fucino, quindi quel territorio che produce gran parte del Pil agricolo regionale”, prosegue Fedele – si apprende dalla nota stampa. Il Consigliere 5 Stelle afferma che “non si può parlare d’imprevedibilità dei fenomeni atmosferici estremi poiché questi diventano sempre più frequenti e intensi – precisa il comunicato. Era preciso compito di questa amministrazione regionale di centrodestra investire e aggiornarsi sulle nuove tecnologie in ausilio dell’attività di programmazione, prevenzione e adattamento al mutamento climatico – recita il testo pubblicato online. Chi ha il ruolo di programmare non può trincerarsi dietro l’imprevedibilità”. “Sono quattro anni e mezzo che questa maggioranza si è insediata, i problemi sono notori ma non hanno mai investito sul Fucino, nonostante le mie molteplici richieste, istanze e attività volte a informare i cittadini – precisa la nota online. Anche di questo la Giunta Marsilio deve rispondere ma, come al solito, preferisce trincerarsi dietro un silenzio di comodo anziché schierarsi dalla parte degli abruzzesi – aggiunge la nota pubblicata. Lo stesso, inspiegabile, silenzio che investe l’impianto irriguo del Fucino del quale ad ora non sappiamo più nulla – Si tratta di un’opera ambiziosa e indispensabile, la cui importanza è sottolineata a tutti i livelli – aggiunge la nota pubblicata. Eppure questo governo regionale non ne fa menzione nei suoi programmi”, conclude Fedele – recita la nota online sul portale web ufficiale. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 07, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it