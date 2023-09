Consiglio Regionale, la nota. Maltempo, Pepe: ritardi per lo stato di calamità

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:

– “Il maltempo che ha interessato il territorio abruzzese la scorsa primavera ha prodotto notevoli danni al comparto agricolo con danni alle produzioni che in alcuni casi arrivano anche al 80%. La giunta regionale aveva assicurato interventi risolutivi e immediati ma a distanza di mesi gli aiuti economici promessi non sono arrivati e si è persa traccia di qualsiasi tipo di azione”. Così il consigliere Dino Pepe che ha evidenziato come “i ritardi della giunta Marsilio stanno mettendo a serio pericolo il futuro delle aziende agricole abruzzesi, gli imprenditori e le associazioni di categorie non vengono ascoltati e non sono messi a conoscenza dello stato dell’arte dell’iter per il riconoscimento dello stato di calamità e comunque delle azioni che la Regione intende mettere in campo, anche con fondi propri, per sostenere il settore primario – recita il testo pubblicato online. In considerazione della grave situazione e degli ingenti danni subiti”, evidenzia Pepe “insieme ai colleghi Silvio Paolucci, Antonio Blasioli e Pierpaolo Pietrucci, abbiamo avanzato diverse proposte tra cui: uno stanziamento di 20milioni di euro, completamente disatteso dalla maggioranza; la richiesta, in sede di governo centrale, della deroga al decreto legislativo 102/2004, che consente di concedere ristori anche a quelle aziende non coperte da assicurazione – Ulteriori nostre proposte volte a tutela della filiera sono state quelle di istituire una linea di credito straordinario rivolta esclusivamente alle aziende danneggiate dagli eventi calamitosi; l’attivazione del prestito di conduzione; la sospensione dei mutui e la riduzione dei tassi di interesse; misure compensative; la sospensione dei canoni dei Consorzi di bonifica; l’anticipo della PAC e le proroghe sulle misure PSR, oltre che l’istituzione di un tavolo permanente di crisi per dare risposte a tutte le richieste di sostegno – aggiunge testualmente l’articolo online. A queste, l’aggiunta di misure a tutela dei lavoratori che hanno subito una riduzione delle giornate lavorative, con conseguenze economiche pesanti – Ad oggi” conclude Pepe “la maggioranza è restata sorda ai nostri appelli e inerte sulle cose da fare, chiediamo un cambio di passo, l’agricoltura abruzzese ha subito danni al potenziale produttivo compreso tra il 30 e il 70%. Molte aziende del settore vinicolo, delle provincie di Teramo, Pescara e Chieti a causa dei danni subiti non vendemmieranno, infatti la pioggia abbondante caduta sui vigneti ha provocato malattie come la peronospora che ha colpito più del 50% delle colture e, per alcune varietà di uve, anche il 70%. Non va certamente meglio nel Fucino dove i danni accertati sono: del 60% per il settore cerealicolo, 60% per le patate, 50% per le carote, 40% per frumento e orzo, 80% per la vasta gamma degli ortaggi (insalata, radicchio, finocchi, sedano, spinaci, cavoli, pomodori) e, di conseguenza, la diminuzione della produzione sta determinando un raddoppio dei costi – precisa il comunicato. Per questo chiediamo alla maggioranza di intervenire e realizzare le richieste degli agricoltori ”.

