Consiglio Regionale, la nota. Marcozzi: ok al Premio internazionale Salerno

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Il Premio Internazionale Alfredo Salerno diventa legge – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il Consiglio regionale, approvando all’unanimità la proposta a mia firma, rende omaggio a un grande Sindaco a cui viene dedicato un riconoscimento per gli artisti più meritevoli – precisa la nota online. Ringrazio tutti i miei colleghi per aver compreso il valore di questa iniziativa in ricordo di Alfredo, Sindaco di Fallo, deceduto lo scorso 6 dicembre 2021 a soli 55 anni, mentre si trovava a lavoro nel proprio ufficio in Comune”. A comunicarlo è il Consigliere regionale indipendente Sara Marcozzi, firmatario del progetto di legge che istituisce il premio: “Alfredo Salerno ha guidato il Comune di Fallo fino all’ultimo dei propri giorni con coraggio, dedizione e amore per i cittadini – precisa la nota online. Lo ha fatto ottenendo risultati straordinari, come la battaglia vinta per il pagamento dei sovra-canoni BIM per la centrale Sant’Angelo di Antino, grazie alla quale sessanta Comuni hanno ottenuto da Acea oltre tre milioni e mezzo di euro – recita il testo pubblicato online. Ha dato lustro alla sua comunità, una delle più piccole d’Abruzzo, che grazie alla sua intraprendenza è stata capace di attrarre personaggi internazionali come l’ex Presidente del Sud Africa Petrus Kgalema Motlanthe e l’attore statunitense Michael Madsen”. “A questo si aggiunge l’organizzazione di ‘Fallo di notte’, un evento annuale di musica e spettacolo che ha sempre richiamato nel paese tante persone ogni estate – Ed è proprio partendo da questa iniziativa che ho voluto omaggiarne la memoria proponendo al Consiglio regionale l’istituzione di un Premio, dedicato agli artisti delle arti figurative e performative, che portasse il suo nome, seguendo il solco da lui tracciato in tutti questi anni”. “Alfredo Salerno – conclude Marcozzi – è stato una fonte di ispirazione per tutti noi che abbiamo l’onore di ricoprire ruoli istituzionali – precisa la nota online. Per me ha rappresentato la perfetta incarnazione del ‘Sindaco-eroe’, pronto a spendersi con ogni mezzo per il bene della propria comunità. Ed è nostro dovere commemorarne il ricordo”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it