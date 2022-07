Consiglio Regionale, la nota. Marcozzi: ritardi nella promozione turistica

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “L’allarme lanciato da Federpate-Confesercenti riguardo alla promozione turistica estiva e il ritardo di programmazione accumulato da Regione Abruzzo non deve cadere nel vuoto – riporta testualmente l’articolo online. Le potenzialità del nostro territorio devono essere valorizzate nei tempi e nei modi corretti se vogliamo esaltarle al meglio, garantendo ricadute vantaggiose per il tessuto economico e sociale”. Ad affermarlo è la Consigliera regionale ed esponente di Insieme per il futuro Sara Marcozzi, che prosegue: “Sono tanti i punti che su questo tema di importanza fondamentale per l’Abruzzo dovrebbero essere valorizzati, dalle campagne pubblicitarie a interventi a favore delle strutture ricettive – recita la nota online sul portale web ufficiale. Su uno in particolare chiederò conto in Consiglio regionale alla Giunta con un’interpellanza: quello sulla Film Commission. Ci sono state Regioni che, dando forza a questo strumento, hanno creato un sistema virtuoso di promozione del territorio e di crescita economica, e non comprendo per quale motivo in Abruzzo, al netto di alcuni annunci, sia ancora oggi abbandonata – viene evidenziato sul sito web. Ed è su questo che interpellerò il governo regionale, per fare chiarezza una volta per tutte e ribadendo la necessità di sfruttarne le potenzialità con provvedimenti seri e concreti”. “Fino a oggi – conclude Marcozzi – il principale intervento di promozione turistica è stato interamente focalizzato sul ritiro del Napoli Calcio a Castel di Sangro – aggiunge testualmente l’articolo online. Un’operazione finita sotto la lente di ingrandimento della Corte dei Conti a seguito di un mio esposto e che ritengo politicamente sbagliata per gli esorbitanti costi e per le storture di forma presenti nella convenzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il fatto che anche da Federpate-Confesercenti arrivi un segnale forte sui problemi della promozione turistica abruzzese, mi auguro che spinga alla riflessione la Giunta regionale, perché così non si può andare avanti”. (com/red)

- Pubblicità -

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it