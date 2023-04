Consiglio Regionale, la nota. Marcozzi su fondi stadio Angelini di Chieti

- Advertisement -

– “Mi chiamo Sara Marcozzi, non Lavoro Di Filiera!”. Ironizza così la consigliera regionale indipendente (ex m5s) e presidente della Commissione d’inchiesta sull’emergenza idrica in merito alle dichiarazioni dell’Assessore allo Sport del Comune di Chieti Manuel Pantalone, riportate questa mattina dalla stampa – viene evidenziato sul sito web. “Nessun lavoro di filiera con il mio ex gruppo – precisa Marcozzi -. Fui io, di mia iniziativa, a telefonare a Manuel Pantalone per chiedergli se il suo assessorato avesse necessità di fondi per qualche opera in particolare nella nostra città. Lui mi indicò lo Stadio Angelini, io predisposi un emendamento da 90 mila euro alla legge di bilancio e il Consiglio regionale lo approvò. Quale filiera? Il gruppo non c’entra proprio niente”. “Stesso iter, peraltro, che tenni con Paolo De Cesare per i 100 mila euro stanziati per gli interventi al Supercinema – si legge sul sito web ufficiale. Mi vedo costretta a ricordarlo perché è sempre avvilente dover leggere mistificazioni che danno prova di atteggiamenti tesi solo alla promozione di sé stessi e non, invece, alla soluzione di questioni per il bene comune della Città”. (com/red)

