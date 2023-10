Consiglio Regionale, la nota. Marcozzi su interruzioni idriche nel chietino

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “È incredibile che nel 2023 ci siano istituti scolastici costretti a rimanere chiusi per mancanza di acqua, creando problemi evidenti agli alunni e alle famiglie – si apprende dalla nota stampa. Questo è quello che succede nella provincia di Chieti, dove i rubinetti di 22 Comuni, sotto la gestione della Sasi, sono rimasti a secco per la rottura di una condotta causata da un assestamento del terreno – riporta testualmente l’articolo online. Non una novità purtroppo in questa zona dell’Abruzzo in cui le interruzioni idriche sono all’ordine del giorno, e le cui conseguenze vengono pagate indistintamente dai privati cittadini e dalle imprese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sono problemi che ci trasciniamo da anni, ed è evidente che le società di gestione non possano ostinarsi a voler rimanere da sole – si apprende dalla nota stampa. Bisogna collaborare fattivamente, perché non può essere considerata normale, se non inevitabile, l’assenza di acqua corrente”. Ad affermarlo è il Consigliere regionale di Forza Italia Sara Marcozzi, che prosegue: “Abbiamo lavorato sei mesi con la Commissione d’inchiesta sull’Emergenza Idrica ascoltando i massimi esperti in materia a livello nazionale e internazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Abbiamo indicato strade percorribili per creare un sistema idrico veramente resiliente e fondato sulla collaborazione tra società di gestione, nel quale è possibile far arrivare acqua nelle zone più in difficoltà. Ho chiesto personalmente che si superassero le resistenze del passato, pensando finalmente all’Abruzzo come a un territorio unico e non a una somma di campanili – Tutti d’accordo a parole e a verbale, ma nei fatti c’è sempre chi si tira indietro”. “Ritengo che non sia più rimandabile un intervento chiaro e profondo, che ci porti col tempo a una soluzione definitiva all’emergenza – Proprio in quest’ottica ho proposto l’istituzione di una Commissione Permanente su Sistema Idrico e Cambiamenti Climatici, così da arrivare a una riforma del sistema che guardi al bene di tutti – Non c’è altro tempo da perdere su questo fronte”, conclude Marcozzi – (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it