Consiglio Regionale, la nota. Marcozzi:”Da Forza Italia senso di responsabilità”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– Questa mattina il Gruppo Consiliare di Forza Italia in Regione Abruzzo ha tenuto una conferenza stampa di resoconto del lavoro nella sessione di bilancio appena conclusa e dei risultati ottenuti – precisa il comunicato. Presente il consigliere regionale Sara Marcozzi che ha dichiarato: “Ancora una volta Forza Italia ha lavorato con grande senso di responsabilità, focalizzando ogni sforzo nella sessione di bilancio a sostegno del tessuto economico abruzzese, con proposte di buonsenso, capaci di certificare il cambio di passo col passato e, al tempo stesso, indicare la strada da percorrere nei prossimi anni”. “Tra gli interventi a cui ho voluto dare il mio personale contributo, c’è un consistente stanziamento a favore del Comune di Guardiagrele per la manutenzione straordinaria della Villa Comunale, a cui siamo arrivati grazie a un lavoro di raccordo e collaborazione con il Sindaco Donatello Di Prinzio – aggiunge testualmente l’articolo online. A questo si aggiungono aiuti per associazioni sportive amatoriali e associazioni che si occupano di disabilità infantile, di invalidità e di autismo che, per tanti genitori, rappresentano un irrinunciabile presidio sul territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Nell’ambito sociale voglio sottolineare l’incremento dei fondi per l’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili e la copertura dei fondi 2024 destinati al Reddito di libertà, uno strumento di supporto alle donne vittime di violenza che ho fortemente voluto e che, adesso, è legge anche in Regione Abruzzo”. “Nel comparto della cultura ho disposto il sostegno per l’organizzazione della Settimana Mozartiana e del ConfArte Festival a Chieti, più il supporto ad altre iniziative nel capoluogo teatino e in tutta la provincia”. “Infine – conclude Marcozzi – ho promosso iniziative turistiche per il comprensorio di Palena – si legge sul sito web ufficiale. Questo vuole essere un segnale forte a favore delle aree interne del nostro Abruzzo, che hanno straordinarie potenzialità da sprigionare e che la politica può aiutare con lo stanziamento di risorse – Questa iniziativa si va a sommare a quelle che ho già promosso, in collaborazione con i Sindaci del territorio, per la riqualificazione dell’area del Lago di Bomba, col recupero delle strutture esistenti e la realizzazione di piste ciclabili, e con la realizzazione di una Zipline che colleghi Civitaluparella a Fallo – riporta testualmente l’articolo online. Una serie di interventi con una visione unica e chiara, per il futuro di tutto l’Abruzzo”. (com/red)

