Consiglio Regionale, la nota. Mobilità ciclistica, Stella: Abruzzo in ritardo

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– “L’approvazione del Piano Regionale per la Mobilità Ciclistica è in forte ritardo e probabilmente non vedrà la luce in questa legislatura a conferma, se ce ne fosse ancora bisogno, che questo centrodestra, sul fronte della programmazione, ha fallito in tutti i settori – La denuncia del ritardo è arrivata nei mesi scorsi anche dal Coordinatore interregionale della FIAB Abruzzo Molise, che a giugno ha scritto alla Regione per chiedere un confronto e un chiarimento sul tema, istanza rimasta lettera morta – si legge sul sito web ufficiale. Per questo ho chiesto l’audizione del coordinatore interregionale e i presidenti delle sezioni locali della FIAB all’interno della Commissione consiliare Territorio, Ambiente e Infrastrutture che ieri hanno rappresentato al sottosegretario D’Annuntiis l’urgenza di predisporre questo documento – recita il testo pubblicato online. Inoltre hanno sollecitato un tavolo di lavoro permanente insieme alle associazioni e un’attenzione particolare al tema della sicurezza stradale, in relazione agli incidenti che coinvolgono ciclisti e pedoni, richieste che ho pienamente condiviso, sollecitando il sottosegretario ad accoglierle”, lo afferma in una nota il Consigliere regionale del M5S Barbara Stella – “Questo ritardo non è giustificabile visto che la legge 2/2018 stabilisce che le regioni redigano e approvino il PRMC entro un anno dalla pubblicazione del Piano Generale della Mobilità Ciclistica, avvenuta ad ottobre 2022. Così come la LR 8/2013 prevede la redazione del piano al fine di perseguire obiettivi di intermobilità e di migliore fruizione del territorio, garantendo lo sviluppo e l’uso della bicicletta in sicurezza, sia in ambito urbano che extraurbano – Purtroppo non solo la Regione è in evidente ritardo, ma il sottosegretario in commissione ha giustificato questa mancanza con la necessità di approvare prima il PRIT (Piano Regionale Integrato dei Trasporti) i cui tempi, anche in questo caso, sono sconosciuti e la cui propedeuticità al Piano della mobilità ciclistica non trova riscontro nella normativa vigente – recita la nota online sul portale web ufficiale. La superficialità del governo regionale si è manifestata anche in questa occasione dove le risposte sono state insufficienti e incerte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Del resto l’atteggiamento del centrodestra che governa Regione Abruzzo le conosciamo bene: annuncite cronica e continui scaricabarile” conclude – recita la nota online sul portale web ufficiale. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it