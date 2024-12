Consiglio Regionale, la nota. Monaco (AVS): “Liberatore, ‘Michelangelo del fumetto’ sarà Ambasciatore d’Abruzzo”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Sono otto gli abruzzesi che quest’anno riceveranno il riconoscimento di ‘Ambasciatore d’Abruzzo nel Mondo’. Un’onorificenza che il Consiglio regionale conferisce dal 2011, su indicazione di una legge regionale ad hoc, a personaggi di origini abruzzesi che per meriti accademici, culturali, politici, sociali e professionali che si sono distinti nei Paesi stranieri o nelle altre Regioni italiane dove vivono stabilmente”. Lo scrive in una nota il consigliere regionale di Alleanza Verdi Sinistra, Alessio Monaco, che aggiunge: “Ho avuto l’onore e il piacere di proporre, in sede di Conferenza dei Capigruppo del Consiglio Regionale d’Abruzzo, il nome dell’artista Tanino Liberatore indicatomi dal Sindaco e dall’Amministrazione comunale di Quadri, suo paese natale – Definito ‘Il Michelangelo del fumetto’, il maestro Liberatore è un artista di fama internazionale capace di dare lustro al suo Paese e all’intero Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. A lui le mie più vive congratulazioni e all’intero Consiglio Regionale il ringraziamento per aver condiviso questa scelta che consentirà al neo Ambasciatore di testimoniare ancora di più il valore delle sue radici nel mondo”, conclude Monaco – aggiunge testualmente l’articolo online. La cerimonia di investitura degli Ambasciatori d’Abruzzo è prevista per domenica 1 dicembre con inizio alle ore 16.00 al Teatro Marrucino di Chieti –

