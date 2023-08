Consiglio Regionale, la nota. Morti improvvise, Cipolletti sul Tavolo tecnico

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– Si è svolta in data 9 agosto, a Pescara, la prima seduta del Tavolo tecnico regionale che contemplerà, tra altre tematiche, lo Screening e la prevenzione delle morti improvvise in fascia pediatrica – viene evidenziato sul sito web. Hanno partecipato all’iniziativa il garante regionale all’infanzia e all’adolescenza Maria Concetta Falivene, l’Assessore alla sanità Nicoletta Verì congiuntamente al Capo dipartimento sanità Claudio D’Amario, il Consigliere regionale Marco Cipolletti, il Presidente della quinta commissione regionale Leonardo D’Addazio e il Presidente della Commissione pari opportunità Maria Franca D’Agostino oltre a realtà accademiche, civiche ed associative – recita la nota online sul portale web ufficiale. E’ quanto si legge in una nota di Cipolletti, firmatario di due risoluzioni tese ad indagare sul fenomeno morti improvvise, che commenta: “Non posso che esprimere soddisfazione per la realizzazione di uno spazio stabile ed autorevole di confronto che ha deciso di riunirsi nuovamente all’inizio del prossimo mese 5 settembre 2023. Il tavolo tecnico nato oggi rappresenta infatti una importante iniziativa utile a rivelare la reale dimensione di quello che potremmo ormai definire fenomeno morti e malori improvvisi – In particolare la possibilità di attuazione del monitoraggio attivo e di screening cardiologici mirati alla popolazione pediatrica (al momento indirizzati alla fascia statisticamente più colpita 0-14 anni) unitamente all’elaborazione di dati aggregati in via di acquisizione, consentirà la predisposizione di opportuni strumenti normativi – precisa il comunicato. Le due risoluzioni 80 e 85V presentate a mia firma in commissione sanità ed ancora in via di discussione vanno in questa direzione; trovo infatti insopportabile il considerare le morti improvvise tra i bambini “morti naturali”. (com/red)

