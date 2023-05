Consiglio Regionale, la nota. Palestra Galilei, Sospiri: i ragazzi siano custodi

- Advertisement -

– “Le opere difficili si realizzano con l’aiuto di grandi imprese, com’è accaduto per la nuova palestra del Liceo Scientifico ‘Galilei’ inaugurata oggi nella sede distaccata di via Vespucci – aggiunge la nota pubblicata. Uno spazio nuovo, enorme, attrezzato, in cui i ragazzi possano allenare fisico e mente, in un luogo d’eccellenza della nostra città”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri partecipando oggi all’inaugurazione della nuova palestra del ‘Galilei’, alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Pescara Carlo Masci, del Presidente della Provincia di Pescara Ottavio De Martinis, affiancato dai due ex Presidenti Antonio Di Marco e Antonio Zaffiri, il presidente del Consiglio comunale Marcello Antonelli e l’assessore all’Edilizia scolastica Gianni Santilli – “Oggi abbiamo consegnato ai nostri ragazzi uno spazio straordinario – ha detto il Presidente Sospiri -, un corpo di fabbrica che ospita non solo una palestra nuova, attrezzata di tutto punto, adatta per giocare a calcio, pallavolo e basket, ma anche una sala polifunzionale adiacente – si apprende dalla nota stampa. Ai ragazzi il dovere di custodire e tutelare quello spazio, solido, sicuro, protetto, funzionale – si apprende dalla nota stampa. Il ringraziamento alle imprese che hanno lavorato con passione per consentirci di raggiungere il traguardo”. (com/red)

