Consiglio Regionale, la nota. Penne città della sartoria, ok in Commissione

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “E’ stato appena approvato, con il voto favorevole della maggioranza dei commissari della V Commissione e la sola astensione degli esponenti del Movimento 5Stelle, il progetto di legge che dispone il riconoscimento a Penne di ‘Città della sartoria artigianale’ in considerazione della valenza internazionale e dell’importanza storicamente assunta nella produzione di abiti su misura cuciti dai sarti pennesi”. Lo comunica il consigliere di Fratelli d’Italia, Leonardo D’Addazio, presidente della stessa Commissione e promotore dell’iniziativa legislativa – si apprende dal portale web ufficiale. “Dopo il parere favorevole della commissione Bilancio, lo scorso 29 marzo – ricorda D’Addazio – prosegue l’iter amministrativo che porterà la proposta di legge al vaglio del Consiglio regionale, nella prima seduta utile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Penne e l’intera area Vestina sono in grado di diventare il polo regionale, e non solo, della produzione sartoriale made in Italy e di attrarre importanti investimenti per il prossimo futuro – torna a ribadire il Consigliere – ed è opportuno che la Regione orienti una specifica programmazione per promuovere e valorizzare le elevate competenze professionali del territorio, restituendogli la centralità che merita nel settore – La norma si propone di istituire anche il premio regionale ‘Nazareno Fonticoli’- precisa – volto a favorire le eccellenze artigianali regionali in ambito sartoriale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ringrazio i colleghi commissari – conclude D’Addazio – per aver inteso condividere l’obiettivo di puntare sull’artigianato abruzzese come veicolo di sviluppo economico”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it