Consiglio Regionale, la nota. Penne e Popoli, D’Addazio: in arrivo nuovi strumenti diagnostici

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– Entro il prossimo 31 dicembre entreranno a pieno regime le nuove strumentazioni diagnostiche per i reparti di chirurgia endoscopica e di radiologia dell’ospedale di Penne”. Ne dà notizia il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Leonardo D’Addazio – riporta testualmente l’articolo online. “La nuova apparecchiatura endoscopica, frutto dell’aggiornamento tecnologico del parco strumentale oramai datato – spiega il Consigliere – include oltre a video gastroscopi e colonscopi di ultima generazione, un videoprocessore alimentato con intelligenza artificiale in grado di rilevare la potenziale presenza di lesioni, come polipi del colon, neoplasie maligne e adenomi – precisa il comunicato. Si tratta di un investimento, di fondi aziendali, pari a € 170.000,00, previsto nel piano triennale degli investimenti 2024-2026. Per radiologia – prosegue D’Addazio – grazie alle risorse PNRR (Missione 6 Salute), per un importo di € 160.000,00, è previsto l’ammodernamento del sistema radiologico polifunzionale, con apparecchiatura che, grazie alla sua modularità, può eseguire con facilità tutte le proiezioni radiografiche, in completa sicurezza, velocità, affidabilità e con notevole implemento della qualità. Investimento, quest’ultimo, che si aggiunge al nuovo mammografo digitale ed a un ecotomografo multidisciplinare già installati nel 2023. Il medesimo aggiornamento tecnologico – evidenzia- avverrà, entro il primo trimestre del 2025, anche per i due reparti dell’ospedale di Popoli sempre a valere, rispettivamente, su fondi aziendali (euro 170mila per lo stesso tipo di strumentazioni) come previsto nel piano triennale degli investimenti 2025-2027, e su risorse del Pnrr (Missione Salute 6), con un investimento totale di circa 700mila euro per la messa in funzione della nuova risonanza magnetica nucleare”, conclude D’Addazio – recita il testo pubblicato online. (com/red)

