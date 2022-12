Consiglio Regionale, la nota. Pepe: disinteresse della Regione su dipendenti TUA

- Advertisement -

– “È trascorso esattamente un anno dalla mia visita ispettiva alla sede TUA di Giulianova – si apprende dal portale web ufficiale. Insieme a lavoratori e Sindacati abbiamo evidenziato disagi e criticità proponendo soluzioni per mettere in sicurezza dipendenti e viaggiatori e migliorare il servizio – Ad oggi nulla è cambiato, sia l’Azienda che la Regione sono rimaste sorde di fronte alle legittime richieste dei lavoratori” spiega il consigliere regionale Dino Pepe – si apprende dalla nota stampa. “Le continue aggressioni alle quali incorrono gli autisti e i controllori, ripropongono costantemente l’esigenza di cabine guida protette e raddoppio del personale addetto al controllo dei titoli di viaggio – riporta testualmente l’articolo online. La carente pulizia dei mezzi, la mancata manutenzione delle sedi, con servizi fatiscenti e strutture lasciate in abbandono, costringono i dipendenti ad un ambiente di lavoro fatto di quotidiani disagi” prosegue il Consigliere regionale – si apprende dalla nota stampa. “È inaccettabile il disinteresse che la Regione da anni manifesta nei confronti di questa situazione – si apprende dalla nota stampa. In questi giorni i Sindacati sono tornati con forza a denunciare le condizioni di lavoro dei dipendenti del trasporto pubblico abruzzese, chiedendo risposte chiare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Mi unisco alla loro legittima e opportuna battaglia, ribadendo la necessità di accogliere le richieste dei lavoratori e di programmare investimenti per un servizio efficiente per i cittadini” conclude Pepe – (com/red)

