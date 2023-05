Consiglio Regionale, la nota. Pepe: la Giunta Marsilio in ritardo sulle proroghe

- Advertisement -

– “Quando nel 2016 la Giunta di centrosinistra inserì il territorio della Val Vibrata nell’area di crisi complessa, il centrodestra derise l’iniziativa – si legge sul sito web ufficiale. Oggi approvano proroghe su proroghe per continuare ad usufruire di questo strumento”, dichiara il Consigliere regionale Dino Pepe che aggiunge: “Una ulteriore richiesta di proroga è stata deliberata ieri, con ritardo, dalla Giunta Marsilio per il periodo 2023/2025. Ora la giunta Marsilio ritiene lo strumento dell’area di crisi di grande valore sia per il sostegno agli investimenti sia soprattutto per la tutela e promozione dell’occupazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I ritardi accumulati in qquesti anni dalla Giunta di centro destra ha destato disagi e preoccupazioni, e come è ovvio, opportunità perse – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’Area di Crisi è uno strumento per rafforzare il tessuto produttivo esistente, e ricostruire le condizioni per attrarre nuovi investimenti con il sostegno e il reimpiego dei lavoratori esclusi dal mercato del lavoro – riporta testualmente l’articolo online. Naturalmente i ritardi e le incertezze del centro destra hanno svilito la sua missione” prosegue Dino Pepe – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Oltre ai ritardi nella richiesta delle proroghe, c’è un altro dato fondamentale da rilevare: nessun altro strumento è stato attivato dal centro destra in oltre 4 anni per questo territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Un mix esplosivo di mancanze che ha danneggiato un’area fondamentale per lo sviluppo dell’intero Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Le Aziende che con il governo regionale di centro sinistra avevano visto il riconoscimento dell’Area di Crisi Complessa e conosciuto azioni concrete per il rilancio, in questi ultimi anni, hanno sperimentato tutta l’indifferenza di Marsilio e dell’attuale governance e soprattutto l’attenzione della giunta si è concentrata in altre province della regione per la debolezza della politica teramana di centrodestra all’interno dello scacchiere regionale” conclude Pepe – recita la nota online sul portale web ufficiale. (com/red)

