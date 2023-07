Consiglio Regionale, la nota. Pepe (PD) su nuove fermate stazione Martinsicuro

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “È di ieri l’annuncio di 9 nuove fermate alla stazione dei treni di Martinsicuro – recita il testo pubblicato online. Una buona notizia che come Partito Democratico abbiamo contribuito a far si che si concretizzasse” scrive in una nota il consigliere regionale, Dino Pepe, facendo eco agli esponenti del PD locale – si apprende dalla nota stampa. “Nonostante i toni da perenne campagna elettorale del Sottosegretario D’Annuntiis che è abituato, con arroganza, a denigrare gli avversari, siamo soddisfatti di aver posto un problema e un disagio sotto gli occhi di tutti: a Martinsicuro non era prevista nessuna fermata dei treni regionali” aggiungono i Dem. “Naturalmente, le fermate dei treni nella stazione truentina sono ancora poche e un intervento tempestivo della Regione sulla programmazione oraria di RFI e TUA avrebbe certamente garantito un servizio migliore per cittadini e turisti già dall’inizio della stagione estiva – Continueremo a porre la questione e a sostenere l’importanza di servire tutta la costa abruzzese in maniera adeguata e uniforme, ricordando alla Regione, tra le altre cose, che la costa teramana di cui Martinsicuro è parte, produce oltre il 70% del Pil turistico dell’intero Abruzzo, dato che dovrebbe naturalmente portare il Governo regionale a irrobustire servizi come quello ferroviario” conclude il PD. Il consigliere Pepe, aggiunge:” Sono soddisfatto di aver portato in Regione il caso dei treni a Martinsicuro attraverso la mia Interpellanza – si legge sul sito web ufficiale. Questo ha permesso di superare una fase di stallo e ottenere questo primo miglioramento della situazione a vantaggio dell’intera Comunità”. E sugli attacchi al PD da parte di D’Annuntiis conclude:” Era giusto aiutarlo, lui è troppo impegnato nel contrasto all’erosione con la realizzazione delle scogliere promesse nel 2019 e ha dimenticato i treni”. (com/red)

